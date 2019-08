Kako je princezin sin postao najluđi među tenisačima: Talent koji će ili procvjetati ili potpuno propasti

Nakon što je u Washingtonu osvojio svoju najveću titulu u karijeri, svi se pitaju kreće li kontroverzni Nick Kyrgios napokon prema teniskom vrhu ili će ovog Australca osebujne životne priče vlastita psiha zaustaviti na putu do sportske slave…

Talent kakav se rijetko rađa. Momak koji kada je u formi servira poput Gorana Ivaniševića u najboljim danima i izvodi udarce snažnije i atraktivnije od ikog drugog. Čovjek koji izluđuje Rafaela Nadala i Novaka Đokovića te ih redovito pobjeđuje. No, svejedno ostaje daleko do svjetskog teniskog vrha, za što je kriv isključivo on i nitko drugi.

Tako glasi teniska priča Nicka Kyrgiosa, 24-godišnjeg Australca za kojeg nitko ne zna kako će mu izgledati sportska budućnost, s obzirom da iz tjedna u tjedan doživljava silovite uspone i strmoglave padove, uglavnom zahvaljujući vlastitoj psihi kojom ni on ni nitko drugi još nije uspio u potpunosti ovladati. No, ATP 500 titula koju je osvojio prošle nedjelje u Washingtonu, pobjedama protiv TOP 10 tenisača Tsitsipasa i Medvjedeva budi optimizam njegovih brojnih obožavatelja da Kyrgios neće ostati zapamćen samo kao najveći luđak u povijesti tenisa te da bi ga silni talent koji posjeduje ipak mogao učiniti jednim od osvajača Grand Slam turnira… Sin princeze i perspektivni košarkaš Nicholas Kyrgios je rođen u Canberri 1995. godine, u iznimno zanimljivoj obitelji u kojoj je tata Giorgos Australac grčkog podrijetla oženio Malajku Nortailiju, princezu kraljevske obitelji Selangor koja se već s dvadesetak godina odrekla svojih titula i krenula svjetovnim putem kao kompjuterska inženjerka.

Djetinjstvo Nicka uz brata Christosa i sestru Halimah u dobrostojećoj obitelji bilo je ugodno i bez velikih šokova, a iako se ne odvaja od svoje zlatne ogrlice s velikim križom kojim odaje počast svojoj pravoslavnoj vjeri, ostao je blizak i muslimanskoj maminoj kraljevskoj lozi. 'Nick je vrlo blizak svojoj malajskoj obitelji i posjetio ju je mnogo puta. Želim da Malajci budu ponosni na njegove uspjehe jer njihova krv teče njegovim venama,' naglasila je jednom prilikom majka Norlaila koja je ostala u dobrim odnosima s rodbinom iz Malezije unatoč odlasku iz domovine i odbacivanju obaveza koje kraljevsko podrijetlo zahtijeva.

Nick je kao dječak bio debeljuškast, no pubertet je to brzo promijenio i ostale su samo pomalo nevjerojatne fotografije na društvenim mrežama danas visokog i skladno građenog vrhunskog sportaša, s viškom kila u osnovnoj školi. Zanimljivo, Kyrgios je svoje prve sportske korake napravio kao košarkaš i bio je iznimno perspektivan, a do danas mu je igrački uzor bio i ostao Kevin Garnett. Dogurao je do australske košarkaške reprezentacije u ranim tinejdžerskim danima, no s 14 godina ipak se u potpunosti okrenuo tenisu, kada je dobio stipendiju Australskog instituta za sport i na koledžu u Canberri započeo svoj uspon.

Sa 17 godina preselio se u Melbourne u potrazi za boljim teniskim uvjetima, a plodovi toga brzo su se osjetili, jer je 2013. godine postao prvi junior svijeta i zatim u australskom finalu svladao Thanasija Kokkinakisa te osvojio juniorsku Grand Slam titulu u Melbourneu, protiv vršnjaka i dobrog prijatelja kojeg će dvije godine kasnije uvući ni krivog ni dužnog u veliki skandal… Debitant šokirao Rafu Nadala u Wimbledonu Čim se pojavio među seniorima s 18 godina, svima je bilo jasno da je Kyrgios veliki talent za kojeg će se sigurno još mnogo čuti, a nije trebalo dugo čekati za prvi veliki podvig. Dogodilo se to u Wimbledonu 2014. godine kada je kao 166. tenisač svijeta po prvi put zaigrao i dogurao do četvrtfinala, izbacivši s turnira velikog Rafaela Nadala, u prvom od mnogih napetih okršaja protiv Španjolca koji definitivno nije njegov najveći obožavatelj. 'Sjajan je tenisač, ali nema poštovanja prema nikome,' tvrdi Rafa, a s tim problemom su se upoznali mnogi tijekom sezona koje su uslijedile.

Kyrgios je 2016. godine osvojio titule u Atlanti, Tokiju i Marseilleu te dogurao do 13. mjesta ATP ljestvice, ali već je tada izašlo na vidjelo i njegovo drugo lice, ono koje mu nije dopustilo da napravi sljedeći iskorak. Kada su svi bili uvjereni da će s godinama postati noćna mora najboljih tenisača i stalni član najbolje desetorice, Nick se posvetio izvođenju gluposti, provociranju, divljanju pa čak i namjernom gubljenju mečeva. Postalo je očito da njegova luda glava jednostavno ne dopušta ozbiljno bavljenje sportom. Ponizio Wawrinku i Vekić, naljutio navijače Možda je katkad duhovit i zabavan, a oni koji ga poznaju kažu da ima dobru dušu, no Kyrgios je povukao previše krivih poteza i ponekad nije pazio na osjećaje drugih ljudi. Popisu incidenata u režiji Nicka Kyrgiosa nema kraja, ali najzvučniji je svakako skandal vezan uz Stanislasa Wawrinku i Donnu Vekić u Montrealu 2015. godine, kada je već spomenutog prijatelja Thanasija Kokkinakisa upotrijebio kako bi usred meča provocirao Švicarca. "Kokkinakis ti je poš***o curu. Žao mi je što ti to moram reći", dobacio je na užas Wawrinke preko mrežice. Ovaj ispad osudili su svi unutar teniske zajednice, a i izvan nje, no ludi mladi Australac nije se opametio. Nije pomoglo ni to što ga je ATP kaznio tek uvjetnom kaznom.

Pokazalo se da najgore iz Kyrgiosa izlazi u posljednjim mjesecima svake sezone, kad nema više volje ozbiljno igrati. Pa je tako u Šangaju namjerno pustio Mischi Zverevu 2016. godine, a gledateljima koji su ogorčeno gledali kako se miče od loptica poručio je da su si sami krivi što su kupili kartu za njegov meč. Zbog tog je incidenta dobio osam tjedana suspenzije i naređeno mu je nek si nađe psihologa, što su mnogi također vidjeli kao preblagu kaznu, a da mu se u Šangaju ne igra pokazao je sljedeće godine kad se pokupio s terena usred meča s Steveom Johnsonom. 'Da, pustio sam mnoge mečeve, jer sam u tom trenutku htio biti negdje drugdje, a ne na teniskom terenu,' otvoreno je priznao.

Umjesto da posluša savjete dobronamjernih ljudi i potraži pomoć, Kyrgios je počeo živjeti za svoj imidž neukrotivog ekscentrika pa se na društvenim mrežama sve više hvalio kako vrijeme provodi uz Pokemone, kompjutorske igrice i košarkaški hakl, umjesto da trenira. 'Da želim osvojiti Grand Slam turnir, posvetio bih se tome, trenirao dvaput dnevno. Išao bih u teretanu, istezao se i prolazio rehabilitaciju i jeo pravilno,' odgovorio je svojedobno na upit novinara, uz napomenu da mu jednostavno nije stalo do velikih titula: 'To je samo igra. Samo sport. To je tek mali dio mog života.' Najveći kritičar Novaka Đokovića Osim Rafe Nadala s kojim ima vrlo hladan odnos, što je kulminiralo na ovogodišnjem Wimbledonu kada ga je namjerno napucao lopticom, Kyrgios se prometnuo u najvećeg kritičara Novaka Đokovića, trenutnog teniskog vladara koji ga, vjerovali ili ne, još nikad nije pobijedio.

'Mislim da ima bolesnu potrebu da se ljudima sviđa. On samo želi biti poput Rogera Federera. Ta njegova proslava s poljupcima koju radi, to je dodvoravanje. Sjajan je igrač, jedan od najvećih i vjerujem da će osvojiti više Grand Slam turnira od Federera. No, to je čovjek koji je jedne godine odustao od Australian Opena jer mu je bilo vruće. Koliko god osvojio turnira, nikad neće biti najveći. Žao mi je, igrali smo dvaput i ako mene ne možeš pobijediti, nisi najveći, jer znam koliko ja treniram, a koliko on,' poručio mu je nedavno uoči Roland Garrosa, a onda i fanatično navijao za Federera da ga dobije u finalu Wimbledona te pošarao majicu jednog navijača na kojoj je pisalo Novak. Time je postao jedan od omraženih ljudi u Srbiji, ali Đoković se suzdržava od komentara i čeka priliku da mu uzvrati na terenu.

Kyrgios je također bezbroj puta zaratio s običnim ljudima s tribina i jednom prilikom se umalo potukao s gledateljem u Miamiju, a takav problematičan izluđuje i suce, no neki su se znali i nad njim sažaliti, poput Mohameda Lahyanija koji je prošle godine sišao sa stolca i molio da prestane namjerno puštati poene te ga nagovarao da se uozbilji. Ukupno je zaradio čak 250 tisuća dolara kazni za svoje ispade… Preljubnik i hrvatski 'zet' Nakon što je pred cijelim svijetom ponizio Donnu Vekić spominjući njezin seksualni život, malotko je očekivao kako će se Kyrgios pokušati skrasiti upravo s nekom od Hrvatica.

No, te iste 2015. godine prohodao je s Ajlom Tomljanović, kolegicom tenisačicom, kćerkom proslavljenog hrvatskog rukometaša koja se zbog boljih uvjeta odlučila natjecati pod australskom zastavom. Riječ je o turbulentnoj i naizgled prilično otvorenoj vezi, s obzirom da su Kyrgiosa ulovili u Wimbledonu kako pijan partija s dvije djevojke 2017. godine, zbog čega su navodno nakratko prekinuli, ali se ubrzo i pomirili. Nick je na glasu kao muškarac koji se slabo kontrolira kad pije, a takav način opuštanja redovito prakticira i viđen je mnogo puta u zagrljajima lijepih žena u noćnim klubovima pa zaista nije lako biti njegova djevojka, osim ako ne činiš isto i ne prihvatiš da vjernost nije sve oko čega se treba vrtjeti jedna veza.

Ove godine ponovo su se pojavile glasine da je bio nevjeran tijekom londonskog Grand Slama, no neki s druge strane tvrde kako je svadba dvoje mladih tenisača sve bliže. Poznavajući Kyrgiosa, nemoguće je predvidjeti što slijedi… Nova porcija divljanja i napokon uzlet Kao rezultat nebrige o karijeri pojavile su se kod Nicka ozljede lakta te leđa, a uoči 2019. godine većina ga je prekrižila kao ozbiljnog tenisača, kada je potonuo izvan kruga 50 najboljih na ljestvici. Njegov talent više nitko nije veličao. 'Ako ne želiš biti profesionalni tenisač, radi nešto drugo u životu, čovječe!', poručio mu je John McEnroe koji je bio jednako emocionalno nestabilan tenisač, ali puno uspješniji. Goran Ivanišević koji je također tijekom karijere imao svoje mušice svejedno ne zna što mu pametno savjetovati: 'Mnogi me pitaju bi li ga trenirao, ali ne bih znao što mu reći. Mislim da autoritet kod njega ne prolazi. Bilo bi najbolje kad bi Nicka trenirao Nick.'

Ove sezone činilo se da kontroverzni Australac ide po starom, kada je diskvalificiran usred meča s Casperom Ruudom na velikom turniru u Rimu zbog razbijanja reketa i bacanja bočica po terenu, no u posljednje vrijeme stvari kao da ipak idu na bolje u ludoj Nickovoj glavi. Naime, prvo je osvojio Acapulco, a onda i svoju šestu titulu u karijeri, prošlog tjedna u Washingtonu. S 500 osvojenih bodova probio se na 27. mjesto ljestvice, ali što je još važnije, njegova izjava nakon trijumfa u finalu protiv Medvjedeva budi nadu da bi zaista stvari mogle krenuti na bolje. 'Već neko vrijeme radim na sebi, s više ili manje uspjeha. Da, već se gotovo šest mjeseci pokušavam kontrolirati. Nekad ide, nekad baš i ne...,' priznao je Nick Kyrgios pa naglasio: 'U jednom sam trenutku prestao vjerovati u to da bih i dalje mogao doživljavati ovakve dane, biti sretan na terenu i izvan njega. Moram zahvaliti obitelji koja nije izgubila vjeru u mene. Želim se očistiti i postati zdravija osoba. Zbog sebe, zbog bliskih osoba, drugih ljudi oko mene. Ovog sam tjedna pokazao da to mogu, sad samo treba nastaviti u tom smjeru.'