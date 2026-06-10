Marca: Mourinho ima nova imena na popisu, agent ponudio svoje zvijezde

Dugo se kao najjača poveznica spominjao Joško Gvardiol . Hrvatski reprezentativac idealan je profil za moderni Real: lijevonog, brz, fizički moćan, sposoban igrati stopera i lijevog beka te dovoljno kvalitetan u izgradnji igre. No Gvardiol je vrlo skup, ima važnu ulogu u Manchester Cityju i takav posao bio bi iznimno težak za realizaciju.

U međuvremenu su se pojavila i druga imena. U Njemačkoj se pisalo da Real cijeni Nicu Schlotterbecka, iako je on nedavno produljio ugovor s Borussijom Dortmund. Spominje se i Riccardo Calafiori, talijanski branič koji se Realu sviđa zbog sličnog razloga kao i Gvardiol: može igrati kao stoper, ali i kao lijevi bek.

Sada se, međutim, pojavilo novo veliko ime. Riječ je o Rúbenu Diasu, Gvardiolovu suigraču iz Manchester Cityja i jednom od najpouzdanijih stopera Premier lige posljednjih godina.

Prema informacijama koje je prenio El Chiringuito, Diasov agent Jorge Mendes ponudio je portugalskog braniča Real Madridu. Diego Plaza u emisiji je rekao:

'Jorge Mendes ponudio je Rúbena Diasa, Mateusa Fernandesa i Matheusa Nunesa kao opcije.'

Dias bi Realu donio iskustvo, liderski karakter i sigurnost u posljednjoj liniji. Portugalac je već godinama jedan od ključnih igrača Cityja, a njegov profil bitno je drukčiji od Gvardiolova ili Calafiorijeva. Manje je riječ o polivalentnom braniču za više pozicija, a više o klasičnom vođi obrane koji odmah može podignuti razinu stabilnosti.

Real razmatra tržište, uspoređuje opcije i traži rješenje koje bi najbolje odgovaralo planovima za novu sezonu. Gvardiol ostaje najatraktivnije, ali i najteže dostupno ime. Schlotterbeck i Calafiori izgledaju kao realnije varijante, dok je Dias zasad prije svega igrač koji je ponuđen klubu.

U istoj priči spominje se i Bernardo Silva. Portugalski veznjak povezuje se s Barcelonom i Atlético Madridom, ali španjolski izvori tvrde da Real prati situaciju i da bi mogao pokušati pokvariti planove rivalima. U emisiji je dodano i da se Bernardo jako sviđa Joséu Mourinhu.

Real, dakle, nakon Konatéa i dalje traži dodatnu kvalitetu u obrani, ali i prati šire tržište portugalskih igrača koje zastupa Jorge Mendes. U ovom trenutku najvažnije je naglasiti da se radi o imenima na stolu, a ne o završenim poslovima.

