Englezi pronašli veliki problem uoči Hrvatske: Tuchelu ovo ozbiljno zamjeraju

The Guardian u analizi uoči posljednje engleske pripremne utakmice protiv Kostarike naglašava da Thomas Tuchel ima problem koji se ne svodi samo na Kaneovu formu. Naprotiv, kapetan Engleske iza sebe ima fantastičnu sezonu u Bayernu, zabio je 61 gol u svim natjecanjima i ponovno izgleda kao igrač koji može odlučiti najveće utakmice.

No upravo je u tome problem. Engleska se, prema Guardianu, pod Tuchelom počela previše oslanjati na Kaneove golove.

Pitanje koje se postavlja vrlo je jednostavno: što se događa ako Kanea protivnik zaustavi, ili ako se, u najgorem scenariju, ozlijedi? Ollie Watkins i Ivan Toney kvalitetne su alternative, ali Guardian ih ne vidi kao napadače elitne razine. Zato se prigovor Tuchelu zapravo odnosi na igrače iza i oko Kanea.

Engleski mediji od Tuchela traže više golova i konkretnosti od krila i ofenzivnih veznjaka. Marcus Rashford je drugi najbolji strijelac u aktualnom kadru s 18 golova za reprezentaciju, ali protiv Novog Zelanda nije djelovao dovoljno odlučno. Bukayo Saka ima dobar reprezentativni učinak, ali ni on posljednjih mjeseci ne zabija često za Englesku. Anthony Gordon, Noni Madueke, Eberechi Eze i Morgan Rogers zasad nisu igrači koji redovito rješavaju utakmice na toj razini.

Guardian podsjeća i na Tuchelovu izjavu iz ožujka, kada je sam priznao da brojke engleskih krila i ofenzivaca nisu na razini koju očekuje.

'Čiste brojke naših igrača na krilima i drugim pozicijama nisu izvanredne brojke koje očekujemo', rekao je tada Tuchel.

Usporedba s najvećim konkurentima dodatno pojačava problem. Francuska, Španjolska, Argentina, Brazil, Portugal, Njemačka i Belgija imaju širi raspored golova kroz momčad. Engleska, barem prema dojmu Guardiana, previše čeka da Kane napravi razliku.

To je posebno važno jer Engleska otvara Svjetsko prvenstvo protiv Hrvatske. Tuchelova momčad možda ima ogroman individualni talent, ali protiv suparnika koji zna usporiti ritam, zatvoriti prostor i utakmicu pretvoriti u taktičko nadmudrivanje, oslanjanje na jednog igrača može postati ozbiljan rizik.

Guardian posebno ističe i problem suradnje Kanea i Judea Bellinghama. Igrali su zajedno četiri puta otkako je Tuchel preuzeo reprezentaciju, ali njihov odnos u napadu još nije proradio. Ukupno su u dresu Engleske kombinirali za samo jedan gol u 38 utakmica. Za igrače takve klase, to je podatak koji ne može proći nezapaženo.

Zato se uoči dvoboja s Kostarikom od Tuchela očekuje da pronađe bolji balans. Engleska mora pokazati više kreativnosti iz igre, pogotovo jer se ne može oslanjati samo na prekide. Guardian upozorava da će suci na SP-u posebno paziti na povlačenja, blokove i guranje u kaznenom prostoru, što bi moglo otežati korištenje premijerligaških trikova kod kornera i slobodnih udaraca.