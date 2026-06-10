Slavni Sarajlija pred utakmicu s prvakom svijeta u središtu kaosa: Svi pričaju o skandalu na SP-u

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Reprezentacija Alžira našla se u središtu pozornosti uoči početka Svjetskog prvenstva, ali ne zbog onoga što se događa na terenu. Uoči važne utakmice s Argentinom izbila je neobična situacija koja je izazvala brojne reakcije, a u glavnoj je ulozi izbornik Alžira Vladimir Petković, rođeni Sarajlija.
Petković je odlučio zatvoriti treninge za javnost i medije kako bi zaštitio taktičke zamisli i omogućio momčadi mirnu pripremu za jedan od najzahtjevnijih ispita na turniru. Takva odluka nije neuobičajena uoči velikih utakmica, posebno kada se reprezentacije žele sakriti od znatiželjnih pogleda i sačuvati detalje koje pripremaju za suparnika.
No, unatoč zabrani snimanja, pojavile su se informacije koje su izazvale veliko nezadovoljstvo u alžirskom taboru.
Trening zatvoren, ali kamere su ga ipak snimile?
Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, jedna lokalna američka televizijska postaja navodno je pronašla način kako doći do snimki s treninga Alžira. Tvrdi se da su za praćenje onoga što se događalo na terenu korišteni dronovi i helikopteri.
Cijeli slučaj dodatno je odjeknuo nakon tvrdnji da su pojedini kadrovi čak emitirani uživo. Ako se te informacije potvrde, riječ je o situaciji koja otvara ozbiljna pitanja o privatnosti reprezentacija na Svjetskom prvenstvu i o tome koliko je uopće moguće zaštititi taktičke pripreme uoči velikih utakmica.
Alžirci sigurno nisu očekivali da bi se, unatoč zatvorenim treninzima, njihova priprema mogla naći pred kamerama. Posebno zato što je upravo Petković inzistirao na potpunoj diskreciji.
Petković nije želio ništa prepustiti slučaju
Sarajlija na klupi Alžira poznat je kao trener koji veliku pozornost posvećuje detaljima, a zatvaranje treninga trebalo je biti dio normalne pripreme za utakmicu protiv Argentine. Umjesto toga, njegova se reprezentacija našla u središtu jedne od prvih većih kontroverzi uoči početka turnira.
Sada se čeka moguća reakcija alžirskog saveza, ali i odgovor na pitanje hoće li biti pokrenuta istraga o tome kako su snimke s treninga dospjele u javnost.
Jedno je jasno - uoči ogleda s Argentinom Petković i njegova momčad dobili su pozornost kakvu sigurno nisu željeli. Umjesto da se govori o taktici i velikom izazovu koji ih čeka, Alžirci se moraju baviti slučajem koji je uzdrmao njihove pripreme za početak Svjetskog prvenstva.