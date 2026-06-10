Slavni Sarajlija pred utakmicu s prvakom svijeta u središtu kaosa: Svi pričaju o skandalu na SP-u

Petković je odlučio zatvoriti treninge za javnost i medije kako bi zaštitio taktičke zamisli i omogućio momčadi mirnu pripremu za jedan od najzahtjevnijih ispita na turniru. Takva odluka nije neuobičajena uoči velikih utakmica, posebno kada se reprezentacije žele sakriti od znatiželjnih pogleda i sačuvati detalje koje pripremaju za suparnika.

No, unatoč zabrani snimanja, pojavile su se informacije koje su izazvale veliko nezadovoljstvo u alžirskom taboru.

Trening zatvoren, ali kamere su ga ipak snimile?

Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, jedna lokalna američka televizijska postaja navodno je pronašla način kako doći do snimki s treninga Alžira. Tvrdi se da su za praćenje onoga što se događalo na terenu korišteni dronovi i helikopteri.

Cijeli slučaj dodatno je odjeknuo nakon tvrdnji da su pojedini kadrovi čak emitirani uživo. Ako se te informacije potvrde, riječ je o situaciji koja otvara ozbiljna pitanja o privatnosti reprezentacija na Svjetskom prvenstvu i o tome koliko je uopće moguće zaštititi taktičke pripreme uoči velikih utakmica.

Alžirci sigurno nisu očekivali da bi se, unatoč zatvorenim treninzima, njihova priprema mogla naći pred kamerama. Posebno zato što je upravo Petković inzistirao na potpunoj diskreciji.