SP nije ni počeo, a već se dogodio najveći skandal. Legenda Arsenala: 'Ovo je kaos'

Na slučaj je burno reagirao i legendarni engleski napadač Ian Wright, bivša zvijezda Arsenala. U Sky Sportsovoj live rubrici Wright je cijelu situaciju oko početka Svjetskog prvenstva opisao jednom riječju - 'kaos'. Sky Sports navodi da je Artan trebao postati prvi Somalijac koji će suditi na muškom Svjetskom prvenstvu, ali je nakon problema s ulaskom u SAD ispao s popisa sudaca za turnir.

Trebao je ispisati povijest, a onda je sve propalo

Artan je, prema pisanju Sky Sportsa, izabran među suce za Svjetsko prvenstvo i trebao je biti prvi somalijski sudac na najvećoj nogometnoj pozornici. Uz to, riječ je o arbitru koji je 2025. proglašen najboljim sucem Afrike, zbog čega je njegov izostanak s turnira izazvao dodatnu pažnju.

Associated Press piše da je Artan imao 34 godine, da je FIFA-in sudac od 2018. i da je priznanje stekao suđenjem na velikim afričkim natjecanjima. Prema istom izvoru, američki dužnosnik naveo je da mu je ulazak u SAD blokiran zbog navodnih povezanosti s osobama koje se dovode u vezu s terorističkim organizacijama. Artan je nakon toga uklonjen s liste sudaca za SP i vratio se u Somaliju.

Slučaj je posebno osjetljiv jer je Artan, prema dostupnim informacijama, ranije imao važeću vizu i FIFA-ine akreditacije, a njegov je nastup trebao biti povijesni trenutak za somalijski nogomet. New York Post navodi da je Artan ispitivan 11 sati u zračnoj luci u Miamiju prije deportacije, dok su američke vlasti slučaj vezale uz 'sigurnosnu provjeru'.

Dočekali su ga kao heroja

Nakon što je ostao bez nastupa na Svjetskom prvenstvu, Artan se vratio u Mogadishu, gdje je dočekan kao heroj. Times of India piše da su ga dočekali navijači i dužnosnici, slaveći njegovo međunarodno priznanje unatoč činjenici da neće suditi na turniru.

Guardian je uoči početka SP-a cijeli slučaj stavio u širi kontekst problema s američkim imigracijskim pravilima, vizama i ulascima u zemlju domaćina. U istom pregledu navodi se da su se i druge reprezentacije, službene osobe i navijači suočili s administrativnim i političkim preprekama, zbog čega se turnir sve više opisuje kao logistički i geopolitički izazov prije nego što je lopta uopće krenula s centra.

Zato Wrightova ocjena da je riječ o 'kaosu' dobro sažima atmosferu uoči prvih utakmica. Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku trebalo je biti najveći nogometni spektakl u povijesti, s 48 reprezentacija i 104 utakmice, ali se početak sve više vrti oko pitanja koja nemaju veze s igrom: Tko uopće može ući u zemlju, tko si može priuštiti utakmicu i koliko je FIFA spremna zaštititi vlastite sudionike.

Artanov slučaj tako je postao simbol šireg problema. Umjesto da se piše o sucu koji je ispisao povijest Somalije na SP-u, svijet sada govori o arbitru kojem je ta prilika nestala na granici.