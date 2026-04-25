bilo je vrlo burno

Ljutiti trener Bayerna otkrio što je sve rekao svojim igračima koji su na poluvremenu gubili 3:0

I.Ž.

25.04.2026 u 22:19

Vincent Kompany FC Bayern Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK / EPA
Bayern je u 31. kolu Bundeslige slavio na gostovanju kod Mainza 4:3. Bila je to kaotična utakmica u kojoj su Bavarci, koji su u prošlom kolu potvrdili osvajanje titule prvaka, na poluvremenu gubili čak 3:0. A onda je uslijedio veliki preokret

Za Bayern je utakmica s Mainzom rezultatski bila nevažna jer je već potvrdio naslov prvaka, pa je trener Vincent Kompany odlučio odmoriti svoje najveće zvijezde.

Imao je i dobar razlog za to jer Bayern u utorak 28. travnja gostuje u Parizu kod PSG-a u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka.

No, kombiniranje se pokazalo pogubnim jer je Mainz u prvih 45 minuta razvalio Bayern, zabio im je tri gola, a Bavarci u isto vrijeme nisu niti jednom pucali u okvir gola domaćina!

Zato je na poluvremenu u svlačionici Bayerna bilo vatreno. Ljutiti trener Vincent Kompany imao je što za reći svojim igračima, navodno je bilo stvarno burno. Neki izvori govore da je bilo poprilično neugodno, a o svemu je nakon utakmice progovorio i sam Kompany.

'Bilo je tu puno pohvala', ironično je kazao Kompany pa nastavio:

'I sam sam doživio takve trenutke tijekom svoje karijere, i kao kapetan i kao ključni igrač. Bio sam u toj svlačionici kada gubite 3:0 na odmoru i čini se da je utakmica gotova. Ali morate usmjeriti bijes, odbiti prihvatiti poraz, a zatim ići punom snagom i nastaviti pritiskati protivnika do posljednje minute. Upravo to su dečki i učinili. Takav preokret nije vođen samo taktikom, već i emocijama...'

Da je na poluvremenu bilo više nego zanimljivo, potvrdio je i Leon Goretzka koji je protiv Mainza nosio kapetansku traku Bayerna.

'Na poluvremenu smo dobili poštenu kritiku', priznao je Goretzka pa pomalo u šali zaključio:

'Na kraju je zapravo bilo malo uzbudljivije nego da smo pobijedili 3:0...'

Podsjetimo, u nastavku utakmice Kompany je u igru uveo Kanea, Olisea i Musialu, a onda i našeg Josipa Stanišića u 57. minuti, a Bayern je do kraja kreirao veliki preokret. Jackson je u 53. smanjio na 3:1 pa je Olise u 73. zabio za 3:2, a Musiala u 80. za 3:3. Potpuni preokret je uslijedio kada je Kane u 83. minuti bio strijelac za 4:3 i pobjedu Bavaraca.

Jose Mourinho poslao jasnu poruku Zlatku Daliću: 'Ivanović? Ne želim se miješati, ali...'
Pogledajte kako je fantastični Franjo Ivanović za samo 15 minuta na terenu zabio dva gola
U Interu su mjesecima skrivali tešku ozljedu Petra Sučića: 'Bojali smo se...'

