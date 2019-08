Mainz poveo protiv Bayerna, a onda se domaćin razljutio; prvijenac za njemačkog prvaka zabio Perišić

U 3. kolu Bundeslige Ivan Perišić zabio je svoj prvi gol u dresu Bayerna, a bio je i asistent za 1:1. U strijelce se ponovno upisao i ofenzivac Wolfsburga Josip Brekalo

Na Allianz Areni nogometaši Mainza iznenadili su domaćine ranim vodstvom, u 6. minuti strijelac je bio Jean-Paul Boëtius. No, do kraja prvog poluvremena sve je sjelo na svoje mjesto. Na 1:1 poravnao je francuski reprezentativni branič Benjamin Pavard u 36. minuti, i to nakon što ga je uposlio Ivan Perišić, koji je lijepo ubacio ma drugu vratnicu. Bayern je poveo pogotkom Davida Alabe u 45. minuti, a na 3:1 povisio je Ivan Perišić, koji je u 54. minuti zabio glavom, a asistencijom mu je uzvratio Pavard. Do kraja za Bayern, kojeg vodi Niko Kovač, zabili su još Coman (64), Lewandowski (78) i Davies (80) za uvjerljivu pobjedu 6:1.