Hrvatski rukometni reprezentativac Luka Cindrić osvojio je šest trofeja s Barcelonom u svojoj prvoj sezoni u redovima katalonskog kluba, a ssda se nada i peharu prvaka Europe. No do Final Foura Lige prvaka ostalo je šest i pol mjeseci.

S Barcelonom je osvojio prvenstvo nakon što je prije tjedan dana Španjolski rukometni savez odlučio da se sezona neće nastaviti zbog koronavirusa.

'Osvojili smo španjolsko prvenstvo na način na koji možda nitko nije htio da se završi, ali nismo imali drugog izbora', rekao je Cindrić u ponedjeljak u razgovoru za Hinu.

'Naravno svi smo sretni zbog naslova prvaka ali nije bilo nekog prevelikog slavlja jer ipak smo htjeli da se sezona regularno, odnosno sportski završi', dodao je.

Prvenstvo je bilo prekinuto 14. ožujka, a jedanaest kola prije kraja Barcelona je bila vodeća s 38 bodova, pet više od Ademar Leona i osam više od Logroña La Rioje.

Rukometna sezona se neće nastaviti premda se očekuje nastavak nogometnog i košarkaškog prvenstva u Španjolskoj.Vaterpolo je pak blizu rukometnog scenarija iako nije potvrđeno otkazivanje.

'Nismo očekivali da će ovako biti završeno, ali rukomet je kontaktni sport pa nije bilo moguće nastaviti sezonu. Ionako nam je ostalo još malo utakmica do kraja sezone tako da nisu htjeli riskirati', rekao je Cindrić.

Španjolska je sa 227.500 inficiranih stanovnika zemlja s najviše oboljelih u Europi, a vlada kroz četiri faze namjerava izvesti stanovnike u 'novu normalu' krajem lipnja. Dnevna stopa širenja zaraze već se dva tjedna nalazi ispod jedan posto.

Cindrić se skoro 60 dana nalazi u Barceloni gdje individualno vježba. Proteklih tjedan dana smije trčati na ulici, no povratak u dvoranu još uvijek nije dopušten.

'Možda se malo teže motivirati ovako, ipak smo navikli trenirati u drugačijim uvjetima. No nemamo izbora. Od kluba redovno dobivamo program što moramo raditi kod kuće', napominje Cindrić.

No sada kada je prvenstvo gotovo, a novih utakmica neće biti mjesecima, neće se zadržati u Barceloni.

'Vraćam se u Hrvatsku prvom prilikom', napominje.

Unatoč sadašnjoj situaciji izazvanom koronavirusom, ovo je jedna od najuspješnijih sezona za Luku Cindrića. Krajem siječnja je s Hrvatskom osvojio srebrnu medalju na Europskom prvenstvu, a s Barcelonom je već u prvoj sezoni došao do šest naslova.

Od kada je prošlo ljeto obukao plavo-crveni dres s brojem 25 na leđima podigao je pehar Svjetskog klupskog prvaka, Kupa kralja, Kupa ASOBAL, Španjolskog Superkupa, Superkupa Katalonije i konačno pehar španjolskog prvaka.

'Došao sam ovdje osvajati titule i uživati u životu. Zasad je sve super. Sve ide po planu. Još nam ostaje borba za Ligu prvaka', ističe Cindrić.

Barcelona je od 2011. godine osvojila sve naslove prvaka Španjolske, a ove sezone joj je upravo glavni cilj osvajanje Lige prvaka. Pehar prvaka Europe posljednji je put podigla 2015. godine.

Sada je na dobrom putu da to ponovi, no Europski rukometni savez je odredio da će se Final Four Lige prvaka igrati tek 28. i 29. prosinca. Na njemu će uz Barcelonu nastupiti Paris SG, Kiel i Veszprém.

'Malo je to čudna odluka, ali prihvatili smo ju, te gledamo pozitivno na to. Čekaju nas duge pripreme za taj turnir ali taj naslov najviše želimo. Nadam se da ćemo ga osvojiti'.

Nakon Aleixa Gómeza sa 62 gola on je drugi strijelac Barcelone u Ligi prvaka. Cindrić zna kakav je osjećaj biti najbolji u Europi. Već je s Vardarom osvojio to natjecanje 2017. godine, zabivši pobjednički gol upravo protiv Barcelone u polufinalu za 26:25.

No s obzirom da je do Final Foura ostalo još šest i pol mjeseci pitanje je s kakvom će momčadi Barcelona stići na taj turnir. Kapetan momčadi, 35-godišnje desno krilo Víctor Tomás, zbog zdravstvenih problema mora prekinuti s igranjem. Ovo je posljednja sezona i 39-godišnjem srednjem vanjskom Raúlu Entrerríosu koji se oprašta od igračke karijere.

Cindrić se na poziciji razigravača izmjenjuje na parketu s Entrerríosom i 29-godišnjim islandskim reprezentativcem Aronom Palmarssonom.

'Moram reći da je suradnja odlična, oni su sjajni igrači i profesionalci tako da smo brzo naši zajednički jezik', kazao je.

'Mislim da sam se dobro nametnuo ovdje. Ekipa je odlična pa sam se brzo uklopio. Imamo sjajnu momčad pa nas i u budućnosti vidim na krovu Europe', zaključio je.