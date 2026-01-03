skijanje

Loš rezultat Zrinke Ljutić u veleslalomu u Kranjskoj Gori

03.01.2026 u 14:12

Zrinka Ljutić
Zrinka Ljutić
Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto na veleslalomu Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori, dok je pobijedila Švicarka Camille Rast.

Ljutić nije najbolje odradila veleslalom na stazi Podkoren, u prvoj vožnji bila je 17., a u drugoj je još pokvarila plasman na 22. mjestu s zaostatkom 3.64 sekundi za Rast.

Švicarka je ubilježila svoju prvu veleslalomsku pobjedu ispred Austrijanke Julije Scheib (+0.20) i Amerikanke Paule Moltzan (+0.47).

Vodeća skijašica svijeta Mikaela Shiffrin bila je peta (+1.05), dok je Novozelanđanka Alice Robinson pala u prvoj vožnji.

U poretku veleslaloma vodi Scheib (460) ispred Rast (341) i Robinson (292), dok je Ljutić s novih 9 bodova i ukupno 207 na šestom mjestu. U ukupnom portetku vodi Shiffrin (743) ispred Rast (603) i Robinson (384).

U nedjelju se u Kranjskoj Gori vozi slalom, koji je prošle godine osvojila Zrinka.

