Lokomotiva protiv Dinama hvata zadnji priključak za borbu za Europu

Tomić je najavio susret s najjačom momčadi lige: "Velik je izazov pred nama. Ostalo je malo utakmica do kraja. Nastojati ćemo u svakoj utakmici tražiti bodove, pa tako i protiv Dinama u Maksimiru. Dinamo je naša najbolja ekipa koja je zasluženo postala prvak i koja je napravila fantastične rezultate u Europi ove sezone, no mi smo u situaciji da su nam bodovi potrebni i koliko god bilo teško dati ćemo sve od sebe da izvučemo poiztivan rezultat. Ove smo sezone bolje igrali protiv kvalitetnijih ekipa koje nam ostave više prostora. Dinamo će na svom stadionu sigurno htjeti isprati gorak okus od prošlotjednog poraza, no nogomet je nepredvidiv, a mi ćemo dati sve od sebe da se neporaženi vratimo s Maksimira."