Lokomotiva ispisala povijest! Ovo se Dinamu nikad nije dogodilo

Bila je to iznimno zanimljiva utakmica s tri gola, još nizom prilika, ali i dvojbenih situacija o kojima je odlučivao VAR i o kojima će se sasvim sigurno još raspravljati.

Golove za Lokomotivu zabili su Aleks Stojković (21) i Marko Pajač (61-11m), dok je pogodak za goste zabio Dion Drena Beljo (67).

Nogometaši Dinama doživjeli su povijesni poraz – prvi put u povijesti SuperSport HNL-a izgubili su utakmicu kao gosti na vlastitom stadionu Maksimiru. U neobičnoj situaciji, njihova večerašnja 'domaćica' bila je Lokomotiva, koja je slavila rezultatom 2:1.

Dinamo je u ovoj neobičnoj ulozi gosta na Maksimiru nastupio ukupno 11 puta u povijesti hrvatskog prvenstva. Prvi takav slučaj zabilježen je još u ožujku 1996., kada ih je kao formalni domaćin ugostio Hrvatski dragovoljac, a tada su „Plavi“ slavili s 1:0.

U preostalih devet utakmica, od 2009. do 2016., te zatim u predzadnjem kolu prošle sezone, formalni domaćin bila je Lokomotiva. U tim dvobojima Dinamo je ostvario sedam pobjeda i dva remija, sve do večeras, kada je prvi put pokleknuo u ovoj rijetkoj, ali simbolično zanimljivoj kombinaciji – gostujući na vlastitom terenu.