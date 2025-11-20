MBAPPEU NEĆI BITI DRAGO

Courtoisova izjava koja bi mogla narušiti idilu u Realovoj svlačionici

S.Š.

20.11.2025 u 22:39

Slijeva Huijsen, Courtois i Mbappe
Slijeva Huijsen, Courtois i Mbappe Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV
Bionic
Reading

Thibaut Courtois, vratar Real Madrida i belgijske reprezentacije, usporedio je svog suigrača Kyliana Mbappéa s Cristianom Ronaldom kada je riječ o liderskim kvalitetama – i pritom je prednost ipak dao Portugalcu.

Courtois je istaknuo da s Ronaldom nikada nije dijelio svlačionicu u Madridu, jer je Portugalac otišao u Juventus upravo toga ljeta kada je Belgijanac stigao na Santiago Bernabéu.

'Njih dvojica su različiti, ali Cristiano i dalje ima izraženiji pobjednički mentalitet u odnosu na Kyliana. Mbappé je sada stvarno promijenio smjer i preuzeo ulogu vođe. Jasno je da je lider i to će se sve više vidjeti iz utakmice u utakmicu', rekao je Courtois.

Mbappé ove sezone igra u sjajnoj formi – zabio je 18 golova u 16 nastupa za vodeći Real u La Ligi i ključan je za igru momčadi Xabija Alonsa.

Ronaldo je, s druge strane, u Madridu proveo devet godina i ostavio neizbrisiv trag: 450 golova u 438 utakmica, 16 trofeja, uključujući četiri Lige prvaka (od čega tri zaredom), te četiri Zlatne lopte i tri Zlatne kopačke. Nakon toga je za oko sto milijuna eura pojačao Juventus, tadašnjeg prvaka Italije.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UOČI SUBOTNJEG OKRŠAJA

UOČI SUBOTNJEG OKRŠAJA

Perišić mu bio cimer: 'Nekad je pomagao na farmi, ali danas i dalje igra, a vidi mene...'
DRUGA STRANA MEDALJE

DRUGA STRANA MEDALJE

Andy Bara otkrio ekskluzivu o Dinamu i hit-treneru
ŠKEGRO ZA TPORTAL

ŠKEGRO ZA TPORTAL

Jagušićev agent otkrio nam istinu oko priče da ima ponudu Bayera: 'Informacije oko Dinama nisu točne'

najpopularnije

Još vijesti