Courtoisova izjava koja bi mogla narušiti idilu u Realovoj svlačionici

Courtois je istaknuo da s Ronaldom nikada nije dijelio svlačionicu u Madridu, jer je Portugalac otišao u Juventus upravo toga ljeta kada je Belgijanac stigao na Santiago Bernabéu.

'Njih dvojica su različiti, ali Cristiano i dalje ima izraženiji pobjednički mentalitet u odnosu na Kyliana. Mbappé je sada stvarno promijenio smjer i preuzeo ulogu vođe. Jasno je da je lider i to će se sve više vidjeti iz utakmice u utakmicu', rekao je Courtois.

Mbappé ove sezone igra u sjajnoj formi – zabio je 18 golova u 16 nastupa za vodeći Real u La Ligi i ključan je za igru momčadi Xabija Alonsa.

Ronaldo je, s druge strane, u Madridu proveo devet godina i ostavio neizbrisiv trag: 450 golova u 438 utakmica, 16 trofeja, uključujući četiri Lige prvaka (od čega tri zaredom), te četiri Zlatne lopte i tri Zlatne kopačke. Nakon toga je za oko sto milijuna eura pojačao Juventus, tadašnjeg prvaka Italije.