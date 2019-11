Lokomotiva i Gorica u borbi za Europu, Slaven Belupo i Inter za ostanak u Hrvatski Telekom Prvoj ligi

Danas se igraju prve utakmice 17. kola Hrvatski Telekom Prve lige. Derbi začelja u Koprivnici igraju Slaven Belupo i zaprešićki Inter (Arenasport 1, 17 sati), a od 19 sati Lokomotiva u borbi za mjesta koja vode u europske kupove dočekuje Goricu (Arenasport 3)

'To je važna utakmica. Treba pobijediti i zauzeti treće mjesto. Lokomotiva je momčad slična nama i biti će zanimljivo...', kazao je strateg momčadi iz Velike Gorice, a prenosi Dvoznak.com.

Pet utakmica u nizu Gorica ne zna za poraz i taj uspješan niz Jakirović i njegovi igrači žele nastaviti u Kranjčevićevoj. U konkurenciji za nastup zbog suspenzije neće biti ofenzivac Dvorneković.

Prije susreta Lokomotive i Gorice (19 sati), u Koprivnici od 17 sati igraju Sleven Belupo i zaprešićki Inter.

Dolazak trenera Stipića pokazuje se dobrim potezom Slaven Belupa, bez obzira na činjenicu da je momčad iz Koprivnice po njegovom dolasku upisala poraze od Rijeke i Hajduka. Vidjelo se već u tim utakmicama da momčad reagira na upute novog trenera, a to se definitivno potvrdilo nakon toga budući da Slaven trenutno uživa u nizu od četiri utakmice bez poraza.

U posljednja tri prvenstvena susreta 'farmaceuti' nisu primili niti jedan gol, a pravu injekciju samopouzdanja Stipićevi su igrači dobili prošlotjednom prvenstvenom pobjedom nad vrlo dobrom Lokomotivom. Taj uspjeh donekle je udaljio Slaven Belupo od davljenika Istre, Intera i Varaždina, a s nova tri boda Stipić bi si omogućio mirnu pripremu nadolazeće Kup utakmice protiv Gorice.

Stipić očekuje borbenu utakmicu.

'Tko god želi vidjeti neku ljepoticu, tko god misli da će to biti ljepše i bolje nego protiv Lokomotive, neka upali TV i pogleda Premiership ili Bundesligu. Nama dolazi jedan iskusan, težak i lukav suparnik. Biti će ovo jako zahtjevna utakmica. Spremamo se za to, ali moramo stvarno ići sto posto kako bi bodovi ostali kod nas, a to nam je cilj. Inter je klub koji me podsjeća na mačku sa sedam života, koji uvijek pokaže svoje pravo lice. Pojavile su se neke priče o investitoru u Inter, ali mi se moramo fokusirati na sebe. Nama nitko u našoj situaciji ništa neće pokloniti, samo će nam pokušati maksimalno odmoći', kaže trener 'farmaceuta', a donosi Dvoznak.com.

Zbog suspenzija u konkurenciji za nastup protiv Intera neće biti Kudumija i Božića, a Stipić osim na duže odsutnog Međimoreca ne računa ni na veznjaka Puclina koji je prije utakmice s Lokomotivom osjetio bol u trbuhu zbog upale slijepog crijeva pa je morao problem riješiti operacijom.

Nakon vrijedne gostujuće pobjede nad Varaždinom momčad Intera upisala je tri uzastopna prvenstvena poraza. Protiv Dinama, Lokomotive i Rijeke nitko u Zaprešiću nije očekivao žetvu bodova, ali igra i pristup Toplakove momčadi u prošlotjednoj utakmici s Rijekom definitivno može zabrinuti sve u klubu.