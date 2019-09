Ljutiti gazda Osijeka odlučio je kazniti igrače nakon kiksa protiv Varaždina: Za ovaj provincijski mentalitet moramo naći lijek

Nogometaši Osijeka pred svojim su navijačima u nedjelju u 8. kolu Hrvatski Telekom Prve lige uspjeli nemoguće. Vodio je Osijek 2:0 do 89. minute utakmice i onda primio dva gola u samoj završnici

No, odmah se nakon utakmice oglasio i prvi čovjek kluba Ivan Meštrović . Gazda Osijeka je bio - s razlogom - ljutit. Svoje je viđenje iznio u priopćenju za javnost koje je objavljeno na klupskim stranicama. Tako je predsjednik Osijeka odlučio kazniti sve koji su sudjelovali u 'izvedbi' s Varaždincima, a te će kazne pretvoriti u nagradu za neki projekt u Osijeku.

Pronaći lijek za ovakav mentalitet

Meštrović je dobar dio svoga komentara posvetio i pristupu, odnosno mentalitetu naše momčadi…

'Od prvog dana sam najavio borbu protiv provincijskog mentaliteta u i oko Kluba, a ovo danas je upravo bio provincijski mentalitet za koji moramo naći lijek. To je nešto što nam se uzastopno događa već treću sezonu. Očito je da nama igrači biraju 'toplo-hladno' pristup u određenim utakmicama i to je nešto, što si ozbiljan klub ne može dopustiti. I ja sam navijač Osijeka, iz nekog kuta gledanja možda i najveći, tako da me ne pitajte kako se osjećam nakon ovakve utakmice. Osjećam se djelomično frustrirano, u potpunosti razočarano, djelomično ljuto i u potpunosti tužno.'

Kazne pretvoriti u nagradu!

Klupski predsjednik je najavio i svoj konkretni potez u ovakvoj situaciji:

'Želim napraviti nešto što će meni osobno popraviti ovakvu večer. Slijede financijske kazne za sve aktere ove ne-pobjede, dakako iz naših redova. No, kazna nije tu da Klubu 'uštedi' novce, već da kroz primjer još jednom pokaže koja je ideja u pozadini NK Osijek. A to je pokretati i akcelerirati dobre projekte u našem gradu! Stoga ćemo iznos kojega ćemo tek utvrditi preusmjeriti u nešto dobro, u neki projekt naših sugrađana i time pokušati pretvoriti lošu u dobru energiju. Jer naš pokret je veći od nogometa! I pokret se nastavlja!'