Lino Červar prokomentirao je protivnike koji nas čekaju na SP-u sljedeće godine: Nisam nezadovoljan, ali...

Hrvatski rukometaši igrat će u skupini C Svjetskog prvenstva koje će se od 14. do 31. siječnja 2021. održati u Egiptu, a protivnici će nam biti Katar, Japan i Angola.

'Ne možemo reći da smo nezadovoljni ždrijebom. Sljedeća godina je vrlo zahtjevna, jer kao što znate čeka nas SP, pa olimpijske kvalifikacije, pa nadam se nakon toga i Olimpijske igre u Tokiju. Jako je bitno da svi ostanemo zdravi, u cijeloj ovoj situaciji s koronom. Katar smo nedavno pobijedili u Poreču na Croatia kupu, Japan je reprezentacija u stalnom uzrastu, a ja sam kao izbornik Makedonije igrao s Angolom i znam da mogu biti neugodni. Dalje ne bih previše razmišljao i kalkulirao jer svaka utakmica je priča za sebe. Mi moramo biti zdravi i motivirani, i onda ne bi smjelo hiti poteškoća', kazao je izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Lino Červar.

Hrvatska je prilikom ždrijeba bila u prvom šeširu u skupini Danskom, Španjolskom, Norveškom, Slovenijom, Njemačkom, Portugalom i Švedskom. Domaćin Egipat bio je u drugom, a Francuska nakon slabog nastupa na Europskom prvenstvu tek u trećem šeširu ili potu. To su nedvojbeno bile dvije reprezentacije koje su svi željeli izbjeći u ždrijebu. Na kraju su Egipćani odabrali skupinu sa Švedskom, Češkom i južnoameričkom reprezentacijom koja to mora izboriti nakon skorašnjih kvalifikacija, a Francuzi su u skupini s Norveškom, Austrijom i predstavnikom Sj. Amerike koji to također mora izboriti kroz kvalifikacije. Tri najbolje ekipe iz svake skupine idu dalje.