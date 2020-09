Luka Modrić iskreno progovorio o svojoj budućnosti u hrvatskoj reprezentaciji; ove se njegove najave mnogima neće baš svidjeti

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić propustit će prve dvije utakmice nove sezone UEFA Lige nacija. Sada je u razgovoru za agenciju AFP povodom izlaska međunarodnog izdanja njegove autobiografije 'Moja igra' otkrio koliko će još dugo igrati za reprezentaciju

'Uvijek me okruživala sumnja, o mojoj kvaliteti, mom stilu, fizičkoj građi... Govorili su da sam preslab da uspijem na najvišoj razini, ali to me nije pokolebalo, nego motiviralo', kazao je kapetan hrvatske reprezentacije i član madridskog Reala te otkrio kako se štiti od negativnih utjecaja:

'Ljudi sude druge ljude a da ih ne poznaju, danas još i više zbog društvenih mreža. Zato sam ih odavno prestao pratiti, imam svoj krug ljudi i okružio sam se pozitivom.'

Ugovor s madridskom Realom vrijedi mu još sljedeću sezonu, a tad će Modrić napuniti 36 godina...