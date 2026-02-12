FILMSKA PRIČA

Kriminalac je 16 godina bježao od policije: Uhićen je na Zimskim olimpijskim igrama

N.M.

12.02.2026 u 22:17

Zimske olimpijske igre
Zimske olimpijske igre Izvor: EPA / Autor: FAZRY ISMAIL
Milanska policija uhitila je 44-godišnjeg slovačkog državljanina u srijedu navečer, postupajući po tjeralici koju su talijanski tužitelji za njim izdali još prije 16 godina, priopćili su Carabinieri.

Iako je bio na talijanskoj listi traženih osoba, Slovak se vratio u Italiju kako bi pratio svoju hokejašku reprezentaciju na Zimskim olimpijskim igrama, navode Carabinieri.

Policija mu je ušla u trag nakon što se prijavio u jedno prenoćište na rubu Milana, a potom su ga odveli u zatvor San Vittore u središtu grada.

Muškarac je u srijedu planirao prisustvovati slovačkoj prvoj utakmici na turniru, no umjesto na tribinama završio je iza rešetaka. Prema navodima Carabinierija, mora odslužiti 11 mjeseci i sedam dana zatvora zbog niza krađa u trgovinama koje je počinio 2010. godine.

Slovačka muška hokejaška reprezentacija debitirala je na Igrama Milano Cortina u srijedu pobjedom 4:1 protiv Finske, u milanskoj areni Santagiulia.

