Kriminalac je 16 godina bježao od policije: Uhićen je na Zimskim olimpijskim igrama

Iako je bio na talijanskoj listi traženih osoba, Slovak se vratio u Italiju kako bi pratio svoju hokejašku reprezentaciju na Zimskim olimpijskim igrama, navode Carabinieri.

Policija mu je ušla u trag nakon što se prijavio u jedno prenoćište na rubu Milana, a potom su ga odveli u zatvor San Vittore u središtu grada.

Muškarac je u srijedu planirao prisustvovati slovačkoj prvoj utakmici na turniru, no umjesto na tribinama završio je iza rešetaka. Prema navodima Carabinierija, mora odslužiti 11 mjeseci i sedam dana zatvora zbog niza krađa u trgovinama koje je počinio 2010. godine.

Slovačka muška hokejaška reprezentacija debitirala je na Igrama Milano Cortina u srijedu pobjedom 4:1 protiv Finske, u milanskoj areni Santagiulia.