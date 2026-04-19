Lewandowski kod Modrića? Odbio je Barcinu ponudu i želi u Milan, ali...

Robert Lewandowski (38) mjesecima je molio Barcelonu da mu produži ugovor koji mu ističe ovog ljeta.
Iako je Barcelona bila spremna tražiti novog napadača, inzistiranje Lewandowskog na ostanku u klubu natjeralo je čelnike da kluba da mu ponude novi ugovor i zadrže ga još jednu sezonu.
Svi su očekivali da će Poljak objeručke prihvatiti novi ugovor, ali je onda šokirao sve u Barceloni. Kako pišu španjolski mediji, Poljak se predomislio i poručio klubu da ne namjerava ostati. Barca je bila navodno zbog njega spremna prodati Ferrana Torresa, ali to se sad neće dogoditi i okrenut će se drugim rješenjima.
Španjolci tvrde da Lewandowski želi na ljeto doći u Milan, a tu priču dodatno je podgrijala činjenica da je prije par dana snimljen u Milanu što se protumačilo kao da se sastao s predstavnicima kluba.
No, talijanski novinari danas javljaju da Milanu poljski napadač nije previše 'napet'. Nije tajna da Milan traži pravog napadača za sljedeću sezonu. Rossoneri se spremaju u napad na titulu i što bolje igre u Ligi prvaka i za to će im trebati prava špica.
I dok je Lewandowski iskusan i gotovo da jamči 20-ak golova po sezoni, Milan nije za njega zainteresiran jer želi mlađe i dugoročnije rješenje. Osim toga, Lewandowski bi tražio veliku plaću od Milana što klub ne želi dati igraču koji je debelo u veteranskim godinama.
Talijani tvrde da Lewa sigurno neće završiti u Milanu, ali bi mogao i Italiji. Navodno je za njega zainteresiran Juventus, a spominju se i Liverpool, Chelsea, Atletico, Fenerbahče...