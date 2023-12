Legendarnog dinamovca oduševio jedan igrač, ali upozorava: Moram biti iskren...

U tom smjeru idu i razmišljanja Andreja Panadića, danas 54-godišnjaka, koji se nakon bogate i uspješne igračke karijere, posvetio trenerskom poslu. Evo što je Panadić rekao za tportal.

'Dogodilo se baš kao što sam i predvidio. Rekao sam još prije početka utakmice da će Dinamo pobijediti. No, ono što je Dinamu jednako važno jest i taj rezultat, koji mu je sjajno došao pred utakmicu s Hajdukom. No, isto tako, moramo biti iskreni, do prvog gola to nije bio moćni Dinamo, Dinamo koji drži kontrolu. Ali s tim prvim golom, praktički sve je riješeno.

Problemi su bili i u igri, odnosno previše se držala lopta u nogama jednog igrača, bilo je i dosta izgubljenih lopti. Znam da je Baturina bio bolestan, a vidjelo se da je viroza i ostavila traga na njemu. Ali kada nisi posve fit, a dolaziš igrati jednu takvu utakmicu, onda si pojednostaviš stvari. Jednostavno, ne gubiš snagu na pretjerane driblinge koji ti nisu potrebni. Ali nije to radio samo on. Već i većina igrača, posebice u prvom poluvremenu. Tu su nastajali problemi, jer gubiš lopte i daješ Ballkaniju priliku da te kazni, jer i on ima nekoliko brzih i kvalitetnih igrača. Posebno ako napraviš kakav kiks u postavljanju.