Legendarni Pino Giergia žestoko se obrušio na vodeće ljude u hrvatskoj košarci: Mi smo sada nitko i ništa!

Košarkaška legenda Giuseppe Pino Giergia (Josip Đerđa) poznat je kao jedan od najvećih kritičara hrvatske košarke s naglaskom na seniorsku reprezentaciju koja medalju s velikih natjecanja čeka od 1995. godine, a već godinama naglašava kako su nužne promjene kada su u pitanju čelni ljudi Saveza

'Rešenje je da se iz korijena sve iščupa, i otjeraju svi ti ljudi, jer su indoktrinirani istom košarkaškom filozofijom koja je metastazirala u neznanju, to je košarka koja ne donosi rezultate. Treba to sve dati u ruke ozbiljnim ljudima koji razumiju košarku i koji bi bili mentori, poput Skansija, Novosela, pa i mene. Uzmemo tri, četiri mlada trenera i radimo s njima. Napravit ćemo program, i samo se tako može raditi', poručio je Giergia.

'Hrvatska košarka izgleda katastrofalno zato što su na vodećim mjestima u Savez došli ljudi koji po mom mišljenju nemaju kapacitet, a uz to sam mišljenja kako su oni na tim funkcijama zahvaljujući politici. Pa tako je u našem Savezu već 25 godina. Krenimo od moje zadnje medalje na SP-u 1994. godine koju su tada čelni ljudi Saveza smatrali neuspjehom iako sam izgubio samo jednu utakmicu. No, oni su smatrali da je to loš rezultat. Sljedeće 1995. bili smo treći na EP-u i to je to. Poslije toga nema nas nigdje.'

Giergia također ističe kako nije dobro za hrvatsku košarku što se u krug vrte isti treneri. No, tko zna možda dolaskom Veljka Mršića na mjesto izbornika krene na bolje. Zasad mu se ne čini tako:

'Već 25 godina vode nas isti treneri, njih četvorica, i tako će biti u buduće. Oni po mom mišljenju nemaju pojma, ne znaju ništa. Vidjet ćemo što može napraviti uoči kvalifikacija za EP novi izbornik Veljko Mršić kojeg sam također trenirao. Ako Mršić ne promjeni košarkašku filozofiju i trenažni proces, ni on neće ništa napraviti. Pa mi u Hrvatskoj smo genetski predviđeni da imamo dobre košarkaše, prije svega to mislim na Dalmaciju. Trebamo raditi vrhunske igrače, jer ako si to proizvodio 50 godina, kako to odjednom sada ne možemo? Apsurdno.'

Hrvatska košarkaška legenda smatra da je regionalna ABA liga najbolje rešenje za sve zemlje sa ovih prostora.

'Smatram da je to nešto najbolje na ovim prostorima, posjeduje određenu kvalitetu i to bez dileme treba sačuvati. ABA ligi pripadaju velike zasluge što su u najveće europske i svjetske klubove pojedini igrači upravo otišli iz ovog natjecanja. Pogledajte sve te košarkaše, od Nikole Jokića, oba Bogdanovića (Bojan i Bogdan), Daria Šarića, Miloša Teodosića… Svi su oni uspjeli. To treba njegovati i sačuvati. Mislim da može iznjedriti još dosta velikih igrača koji će biti glavni u svojim klubovima i reprezentacijama. Iskreno, ABA liga je jako lijepa stvar.'

No, govoriti o ABA ligi, a ne dotaknuti se njegova Zadra nema smisla. No, poznato je kako o KK Zadar Giergia nema lijepo mišljenje:

'Zadar je zadnjih deset godina katastrofa, sramotno je to, neprihvatljivo za mene. Otjerali su me iz kluba, iako su sa mnom osvojili dvije titule prvaka države, tri kupa, i uvijek bili u vrhu u ABA lige. Ali politička struktura mene nije htjela.'

Košarkaška legenda smatra kako je Srbija poprilično odmakla Hrvatskoj, a najbolji pokazatelj su rezultati.

'Srpska košarka je 30-40 godina ispred hrvatske. Razlika u tome je što i dalje tamo ima odličnih trenera poput Dude Ivkovića, Svetislava Pešića, Želimira Obradovića i drugih dok smo se mi vratili na početak, odnosno u period od prije 70 godina.'