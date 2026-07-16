Legendarni Casillas poslao žestoku poruku Argentincima, a onda udario po Tuchelu: 'Kukavički i nedopustivo'

Iker Casillas već je započeo verbalno finale protiv Argentine, prvo je brutalno kritizirao Englesku zbog načina na koji je prokockala vodstvo, a zatim aktualnim prvacima poslao poruku koja je odmah podigla temperaturu uoči utakmice za naslov.

'Nećete prišiti četvrtu zvjezdicu na dres', poručio je Casillas Argentincima na društvenim mrežama, prenosi DSPORTS.

Argentina u finalu lovi četvrti naslov svjetskog prvaka, dok Španjolska želi osvojiti drugi, prvi nakon povijesnog trijumfa u Južnoafričkoj Republici 2010. godine. Upravo je Casillas tada kao kapetan prvi podignuo trofej koji će dvije reprezentacije ponovno loviti u nedjelju.

'Četvrte zvjezdice neće biti'

Casillas je polufinale između Argentine i Engleske pratio vrlo emotivno. Kada je Anthony Gordon u 55. minuti doveo Engleze u vodstvo, momčad Thomasa Tuchela povukla se pred svoj kazneni prostor i pokušala sačuvati rezultat.

Legendarni španjolski vratar nije skrivao što misli o takvom pristupu.

'Zabili su gol i zatim se povukli. Kukavička postavka. Nisu izlazili iz vlastitog kaznenog prostora i dopustili su Argentini da sve češće dolazi pred njihov gol. Dogodilo se ono što je bilo logično', napisao je Casillas.

Njegove riječi pokazale su se proročanskima. Enzo Fernández izjednačio je u 85. minuti, a Lautaro Martínez u sudačkoj nadoknadi zabio za preokret, pobjedu 2:1 i treće argentinsko finale na posljednja četiri Svjetska prvenstva.

Casillas je nakon posljednjeg zvižduka dodatno udario po Tuchelovoj momčadi.

'Engleska je sama izgubila utakmicu svojim pristupom. Dopustila je Argentini da 30 minuta radi što želi. To je nedopustivo', poručio je.

A zatim se odmah okrenuo finalu.

'Španjolska protiv Argentine. Bit će nevjerojatno.'

Casillas odmah provocirao Argentince

Nakon kritike Engleske, nekadašnji kapetan Španjolske započeo je psihološki rat s Argentincima. U nizu oštrih objava jasno je dao do znanja da potpuno vjeruje reprezentaciji Luisa de la Fuentea.

'Nećete prišiti četvrtu zvjezdicu', napisao je.

Potom je poruku dodatno pojačao:

'Četvrte zvjezdice neće biti. Idemo po drugu! Naprijed, Španjolska!'

Svaka zvjezdica na reprezentativnom dresu označava jedan naslov svjetskog prvaka. Argentina ih ima tri, osvojene 1978., 1986. i 2022. godine, dok Španjolska ima jednu - upravo onu koju je Casillas podignuo 2010.

Zato njegova poruka nije bila samo uobičajeno navijanje za svoju reprezentaciju. Casillas je izravno udario na argentinski san o obrani naslova i ulasku među samo tri reprezentacije s najmanje četiri svjetske krune.

Finale aktualnih svjetskih i europskih prvaka

Argentina i Španjolska sastat će se u nedjelju, 19. srpnja, na stadionu New York New Jersey. Utakmica počinje u 15 sati po lokalnom, odnosno u 21 sat po hrvatskom vremenu.

Argentina u finale ulazi nakon dramatičnog preokreta protiv Engleske, dok je Španjolska u prvom polufinalu potpuno nadigrala Francusku i pobijedila 2:0.

Bit će to dvoboj aktualnog svjetskog i europskog prvaka, Messijeve Argentine koja želi obraniti naslov i španjolske generacije koja pokušava završiti stvaranje nove nogometne dinastije.

Finale je već počelo - barem za Casillasa.