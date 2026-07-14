Povijesni slom Francuske: Objavljen podatak koji zvuči nestvarno

OVO SE NE PAMTI

Povijesni slom Francuske: Objavljen podatak koji zvuči nestvarno

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 14.07.2026 23:51
  • Objavljeno 14.07.2026 u 23:51
Kylian Mbappe
Kylian Mbappe Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW/EPA
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Francuska je u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Španjolske doživjela poraz koji će se pamtiti ne samo po rezultatu, nego i po podatku kakav se ovoj reprezentaciji dosad nije dogodio.

Momčad Didiera Deschampsa izgubila je 2:0, ali još bolniji od samog ispadanja bio je način na koji je Francuska nestala s terena.

Opta je nakon utakmice izračunala da je Francuska završila dvoboj s tek 0.3 očekivana gola, odnosno xG-a. To je najniži francuski učinak na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva otkako Opta analizira ovo natjecanje, od 1966. godine.

Drugim riječima: Francuzima se ovakva utakmica na SP-u nikad nije dogodila.

Španjolska je zaključala Mbappéa i društvo

Francuska je u Dallas došla kao jedna od najmoćnijih momčadi turnira. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Marcus Thuram, Rayan Cherki - Deschamps je imao napadački arsenal koji je trebao biti dovoljan za svakoga. No protiv Španjolske gotovo ništa nije funkcioniralo.

Španjolci su slavili golovima Mikela Oyarzabala iz kaznenog udarca u 22. minuti i Pedra Porra u nastavku, a Francuska je većim dijelom utakmice djelovala kao momčad koja ne zna kako doći do ozbiljne šanse.

Nije to bio samo loš dan u realizaciji. Nije to bila utakmica u kojoj je Francuska promašivala zicere ili naletjela na raspoloženog vratara. Brojka od 0.3 xG-a govori nešto drugo: Francuska gotovo ništa nije ni stvorila.

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