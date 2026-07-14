Povijesni slom Francuske: Objavljen podatak koji zvuči nestvarno

Momčad Didiera Deschampsa izgubila je 2:0, ali još bolniji od samog ispadanja bio je način na koji je Francuska nestala s terena.

Opta je nakon utakmice izračunala da je Francuska završila dvoboj s tek 0.3 očekivana gola, odnosno xG-a. To je najniži francuski učinak na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva otkako Opta analizira ovo natjecanje, od 1966. godine.

Drugim riječima: Francuzima se ovakva utakmica na SP-u nikad nije dogodila.

Španjolska je zaključala Mbappéa i društvo

Francuska je u Dallas došla kao jedna od najmoćnijih momčadi turnira. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Marcus Thuram, Rayan Cherki - Deschamps je imao napadački arsenal koji je trebao biti dovoljan za svakoga. No protiv Španjolske gotovo ništa nije funkcioniralo.

Španjolci su slavili golovima Mikela Oyarzabala iz kaznenog udarca u 22. minuti i Pedra Porra u nastavku, a Francuska je većim dijelom utakmice djelovala kao momčad koja ne zna kako doći do ozbiljne šanse.

Nije to bio samo loš dan u realizaciji. Nije to bila utakmica u kojoj je Francuska promašivala zicere ili naletjela na raspoloženog vratara. Brojka od 0.3 xG-a govori nešto drugo: Francuska gotovo ništa nije ni stvorila.