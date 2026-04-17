Kultni klub 25 godina nije bio u Premier ligi: Sada ih je legenda na klupi tamo vratila

Tim rezultatom, Coventry je pobjegao na 13 bodova prednosti ispred trećeplasiranog Milwalla četiri kola prije kraja i tako matematički osigurao povratak u Premier ligu. Tamo nisu bili od 2001. kada su ispali, a prije toga su u najvišem rangu bili čak 34 uzastopne sezone.

Blackburn je poveo u 54. minuti golom Ryoye Morishite, ali Coventry se nije predavao. Kao mnogo puta ove sezone napadali su do samog kraja i u 84. minuti preko Bobbyja Thomasa stigli do gola vrijednog ulaska u Premier ligu.

Tamo će vjerojatno ući kao najbolja momčad Championshipa nakon sjajne sezone. S legendarnim Frankom Lampardom na klupi, Coventry je na 86 bodova iz 43 utakmice što je 11 više (uz dvije utakmice više) od drugoplasiranog Ipswicha.

Uz to, Coventry je s 85 zabijenih golova najbolji napad lige, dok su s 43 primljena jedna od najboljih obrana. Nakon ulaska u Premier ligu slijedi misija pokušaja ostanka u ligi, ali prije toga će igrači i navijači Coventryja na zasluženo slavlje.