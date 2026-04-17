Kultni klub 25 godina nije bio u Premier ligi: Sada ih je legenda na klupi tamo vratila

U 43. kolu engleskog Championshipa Blackburn i Coventry su odigrali 1:1.
Tim rezultatom, Coventry je pobjegao na 13 bodova prednosti ispred trećeplasiranog Milwalla četiri kola prije kraja i tako matematički osigurao povratak u Premier ligu. Tamo nisu bili od 2001. kada su ispali, a prije toga su u najvišem rangu bili čak 34 uzastopne sezone.
Blackburn je poveo u 54. minuti golom Ryoye Morishite, ali Coventry se nije predavao. Kao mnogo puta ove sezone napadali su do samog kraja i u 84. minuti preko Bobbyja Thomasa stigli do gola vrijednog ulaska u Premier ligu.
Tamo će vjerojatno ući kao najbolja momčad Championshipa nakon sjajne sezone. S legendarnim Frankom Lampardom na klupi, Coventry je na 86 bodova iz 43 utakmice što je 11 više (uz dvije utakmice više) od drugoplasiranog Ipswicha.
Uz to, Coventry je s 85 zabijenih golova najbolji napad lige, dok su s 43 primljena jedna od najboljih obrana. Nakon ulaska u Premier ligu slijedi misija pokušaja ostanka u ligi, ali prije toga će igrači i navijači Coventryja na zasluženo slavlje.
Kultni klub
Coventry City jedan je od najprepoznatljivijih engleskih klubova izvan najužeg kruga velikana, a njegova priča duboko je ukorijenjena u industrijskoj prošlosti grada Coventryja. Klub je osnovan 1883. godine pod imenom Singers FC, po tvornici bicikala i automobila Singer, da bi 1898. dobio današnje ime. Već tada se profilirao kao simbol radničke klase i lokalnog identiteta, što ga prati i danas.
Najveći uspjesi Coventryja vežu se uz drugu polovicu 20. stoljeća. Klub je 1967. izborio plasman u prvu ligu, gdje se zadržao više od tri desetljeća, što ga svrstava među stabilnije engleske prvoligaše tog razdoblja. Vrhunac povijesti dogodio se 1987. godine kada je Coventry senzacionalno osvojio FA Cup pobjedom protiv Tottenhama 3:2, u jednoj od najuzbudljivijih finalnih utakmica u povijesti natjecanja.
Nakon ispadanja iz Premier lige 2001., Coventry je prošao kroz turbulentno razdoblje obilježeno financijskim problemima, promjenama vlasništva i čak administrativnim poteškoćama koje su uključivale oduzimanje bodova. Ipak, posljednjih godina klub pokazuje znakove oporavka i povratka na nogometnu mapu Engleske, što pokazuje i ovaj povratak među elitu.