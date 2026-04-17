Nitko ovako brutalno nije objasnio debakl Italije kao Ancelotti: Evo što je rekao

Među onima koji su se oglasili je i Carlo Ancelotti, jedan od najuglednijih talijanskih trenera, koji je ponudio analitičan i prilično jasan pogled na probleme koji muče reprezentaciju.

Ancelotti smatra da je ključni problem Italije gubitak identiteta koji ju je desetljećima činio jednom od najtežih reprezentacija za pobijediti.

'Serie A je izgubila svoju obrambenu čvrstinu', rekao je za talijanski Il Giornale.

Istaknuo je da se talijanski nogomet udaljio od principa na kojima je gradio svoje najveće uspjehe, posebno u fazi obrane.

Previše kopiranja, premalo identiteta

Prema njegovu mišljenju, pokušaji da se prate moderni trendovi iz ostatka Europe ostavili su negativne posljedice.

'U drugim dijelovima terena već nam nedostaje kvalitete, ali pretjerana kontrola taktike i pokušaji kopiranja drugih stilova iskrivili su naše karakteristike – one na kojima smo oduvijek gradili svoju povijest', poručio je Ancelotti.

Naglasio je i da utakmice s mnogo pogodaka, koje su danas česte, ne treba nužno gledati kao dokaz napadačke kvalitete.

'Često su takve utakmice više rezultat obrambenih pogrešaka nego napadačke briljantnosti', dodao je.

Poraz koji je pokrenuo velike promjene

Podsjetimo, Italija je u odlučujućoj utakmici za plasman na Svjetsko prvenstvo u Zenici poražena nakon izvođenja jedanaesteraca, što je izazvalo pravi potres u talijanskom nogometu.

Ubrzo nakon toga ostavke su podnijeli predsjednik saveza Gabriele Gravina, šef delegacije reprezentacije Gianluigi Buffon te izbornik Gennaro Gattuso.

Širi problem talijanskog nogometa

Ancelottijeve riječi uklapaju se u širu sliku krize o kojoj se posljednjih godina sve češće govori. Talijanski nogomet, nekad sinonim za disciplinu i obrambenu stabilnost, danas traži novu ravnotežu između tradicije i modernih zahtjeva igre.

Upravo zato njegova analiza ima posebnu težinu – ne radi se o reakciji na jedan poraz, nego o upozorenju na dublji problem koji traži dugoročan odgovor.