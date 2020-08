Kuha li se raskol u Mercedesu? Valtteri Bottas još se jednom nije suzdržao i ne taji kako je sve više frustriran s onim što se događa na utrkama

Valtteri Bottas sve je frustriraniji, a vozač Mercedesa, te u ovom trenutku trećeplasirani u ukupnom redoslijedu, ni ne skriva svoje nezadovoljstvo

'Trebao sam imati priliku za pole position. Iz nekog razloga – u kvalifikacijama Mađarske sam imao previše goriva. Također, to je onda utjecalo na utrku dan poslije. Ne znam koliko me to koštalo, može biti više ili manje od jedne desetinke', rekao je Bottas prije dva tjedna za VN Mađarske, a dotaknuo se je tada i one druge u sezoni VN Štajerske i kišnih kvalifikacija.

'To je bila nezgoda s mojim bolidom, visina nije bila podešena na pravu razinu. Bolid je bio previsok i to je jako utjecalo na ponašanje bolida, pogotovo na kiši. Imali smo malo previše tih nezgoda, ali učimo iz njih. Radi se o ljudskoj pogrešci, netko je pogriješio i to je to. Naravno da je šteta i da mi je žao, jer svaki mali detalj utječe na izvedbu na stazi.'