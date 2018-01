Kramarić u ovakvoj krizi u Bundesligi još nikad nije bio!

Andrej Kramarić nije postigao pogodak u Bundesligi gotovo tisuću minuta, a trener Julian Nagelsmann drži ga na klupi što nije dobra vijest uoči SP-a u Rusiji...

No, ove sezone situacija je sasvim drukčija, a uoči novog dvoboja s Bavarcima ove subote Kramarić nije zabio pogodak pune 993 minute.

Hoffenheim je u tom razdoblju završio u sredini ljestvice, a također je klubu iz Münchena prodao najboljeg napadača Sandra Wagnera pa su i ambicije splasnule. No, ni taj gubitak nije vratio Andreja u prvu momčad koji i dalje grije klupu.

'On trenira kao i uvijek, vrlo marljivo i ambiciozno,' izjavio je Julian Nagelsmann, a na pitanje bi li trebao dati priliku Hrvatu koji je u krizi filozofski je odgovorio:

'Pitanje povjerenja je kao ono pitanje što je bilo prije: kokoš ili jaje. Treba li trener dati povjerenje igraču kako bi mu ga on vratio ili igrač mora svojim radom zaslužiti povjerenje?'

'Iako ne igra od prve minute, to ne znači da ne vjerujem u njega,' naglasio je mladi stručnjak koji je u 11 navrata uveo u igru Kramarića, a on je upisao četiri asistencije. No, ako želi u dobroj formi dočekati SP u Rusiji, morat će igrati više...