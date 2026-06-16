Kraj panike na Koševu: Sarajevo, Mamić i Zekić ipak mogu dovoditi nove igrače

Nakon što se klub s Koševa danas pojavio na FIFA-inom popisu klubova kojima je zabranjena registracija novih nogometaša, iz BiH stižu informacije da je problem riješen i da će suspenzija biti ukinuta u idućim danima.

Kako piše SportSport.ba, Sarajevo je ispoštovalo zahtjeve FIFA-e, nakon čega bi klub trebao ponovno dobiti zeleno svjetlo za normalan rad u prijelaznom roku i prijavu novih pojačanja.

To je veliko olakšanje za klub, stručni stožer i navijače jer se u prvi mah činilo da bi zabrana mogla trajati sve do zime 2028. godine. Takav scenarij bio bi težak udarac za momčad koja planira kadar za nastavak sezone, domaće prvenstvo i europske obveze.

Prema neslužbenim informacijama, problem je bio povezan s određenim novčanim nesuglasicama u jednom transferu. No ta je situacija, kako se navodi, sada riješena, pa Sarajevo više ne bi trebalo imati prepreka kada su u pitanju dovođenje i registracija igrača.

Ova vijest dolazi u važnom trenutku za klub s Koševa u kojem glavnu riječ vodi Zoran Mamić, a trener je Zoran Zekić. Sarajevo je nedavno saznalo i europskog protivnika: U prvom pretkolu Konferencijske lige igrat će protiv finskog Inter Turkua.

Za klub koji već sada slaže momčad za nove izazove, ukidanje FIFA-ine zabrane znači da se planovi mogu nastaviti bez većih ograničenja. Nakon nekoliko sati neizvjesnosti i brojnih reakcija navijača, čini se da je gorući problem na Koševu ekspresno riješen.