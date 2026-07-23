Kozniku otkrio koga priželjkuje u vrhu Hajdukova napada: 'O njegovoj formi sve ovisi'

Taj susret najavio je nekadašnji napadač Bijelih Ardian Kozniku : 'Pafos nije momčad za podcjenjivati. U svakom klubu ima novih igrača, neki su otišli, neki su došli. Svaki protivnik ima drugačiju kvalitetu, ekipu i drugačiji stil igre. Oni su dobra momčad. Imaju tu iskustvo, ima dosta igrača i iskusnih igrača, ali Hajduk... želim i vjerujem da će Hajduk utakmicu pobijediti. Sigurno protiv Pafosa neće biti lako', rekao je za net.hr .

'Svjedoci smo Svjetskog prvenstva, ono je dokaz da nema favorita. Jest na papiru, ali vjerujte mi, svaka utakmica je drugačija. Ali ako gledamo, recimo, akcije koje su hajdukovci stvorili protiv Žiline u prvoj utakmici, onda bi čovjek potpisao odmah da će pobijediti dva-tri razlike. Međutim, to je Pafos, druga momčad, drugačije će igrati i neće biti lako. Svaka momčad ima svoj stil i svoj motiv, kao što želi Hajduk pobijediti, tako želi i Pafos', smatra iskusni Kozniku.

Smatra da nema mjesta za kalkulaciju: 'Dobro pitanje je kakav će pristup biti. Ja ne znam što je u glavi treneru, on najbolje zna kakvog ima protivnika. Ali ako gledaš ekipu Hajduka, 'hajdučki' izraz ispred 25 ili 30 tisuća ljudi, koliko će već biti, siguran sam da će biti pun stadion, znači da nema tu što kalkulirati! Ja da u moje vrijeme sad dam izjavu kao igrač što sutra očekujem, tko god da je protivnik, znam da bi naša ekipa od prve minute sto na sat krenula, onako hajdučki. Tako i treba'

Dodao je: 'Hajduk ispred 25 ili 30 tisuća ljudi, tko god da je protivnik, ne smije igrati i čekati kiks protivnika, nego od početka treba nametnuti ritam, što nosi i publika. Mislim da će onda i igračima biti lakše nego da čekaju. Čekanje stvara nervozu i kod publike, poslije se gubi samopouzdanje. Neće biti lako, ali ako se krene sto na sat, onako srčano, ne mora se dati gol u prvoj minuti, nego pokazati želju da ćeš stisnuti protivnika. Onda će imati pomoć publike i igračima će biti puno lakše. Evo, ja tako očekujem i volio bih takav Hajduk.'

Na kraju je istaknuo svog favorita za prvu opciju napadača: 'A ja bih volio da je Livaja, daj Bože da Livaja bude onaj pravi. On je igrač koji, kako on igra, o njegovoj formi sve ovisi. On je igrač koji i kad malo igra, digne sve na noge. Navijam za njega da zabije gol od Trsta'