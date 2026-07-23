Na Otoku zgroženi zbog međusobne tučnjave mladih reprezentativaca

Prema pisanju Daily Maila, sukob je izbio tijekom reprezentativnog okupljanja u listopadu 2025. godine, a navodno je sve počelo zbog zadirkivanja jednog od igrača jer je koristio određeni model mobitela.

Na snimci se vidi kako jedan od mladića prvo gura suigrača na hotelski krevet i rukom ga hvata za vrat, dok se u pozadini čuju povici kojima ga ostali potiču da nastavi s napadom. Nekoliko sekundi kasnije počinje ga udarati šakama, no drugi igrač uspijeva uzvratiti udarcem nogom i dvojica završavaju u novom obračunu.

Tučnjava se potom seli na pod hotelske sobe, gdje jedan od mladića protivnika pritišće uz zid i stavlja ga u zahvat oko vrata. U jednom trenutku čuje se vrisak, no nije jasno tko ga je uputio.

Iako se činilo da će sukob završiti, u pozadini se ponovno čuju povici kojima ga suigrači nagovaraju da nastavi, dok drugi istodobno viču da se zatvore vrata hotelske sobe. Umjesto pokušaja smirivanja situacije, dio igrača promatra događaj, snima ga mobitelima i smije se.

Posebno zabrinjava činjenica da su svi sudionici tijekom incidenta bili odjeveni u službenu opremu engleske reprezentacije.

Engleski nogometni savez (FA) potvrdio je da je upoznat s incidentom.

'Obaviješteni smo o internom incidentu tijekom okupljanja reprezentacije do 16 godina u listopadu 2025. godine. Situacija je tada brzo riješena', poručili su iz FA-a.

Daily Mail navodi kako je kontaktirao i klubove dvojice uključenih igrača, no odgovor zasad nije dobio.

Incident je ponovno otvorio raspravu o korištenju mobitela među mladim sportašima. Brojni stručnjaci smatraju da pametni telefoni negativno utječu na koncentraciju i mentalno zdravlje mladih, zbog čega su ih pojedini poznati treneri, među kojima su Pep Guardiola i Erik ten Hag tijekom rada u Manchesteru, zabranjivali ili strogo ograničavali u svlačionici.