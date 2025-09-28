Kovačević sretan zbog pobjede, ali i priznao: Izmjene koje su ušle, nije to bilo po mom guštu

Evo što su nakon dvoboja rekli treneri obiju momčadi, Belupov Mario Gregurina i Dinamov Mario Kovačević.

'Uspješan tjedan, bilo nas je malo strah. Ušli smo dobro, nismo htjeli da nam se ponovi Gorica. Belupo se dobro postavio, ali nakon Hoxhinog gola je sve bilo lakše. Bio sam jako zadovoljan do tog trećeg gola, ali onda nakon promašenog 11-erca smo pali. Nismo imali kontrolu, a izmjene koje su ušle... Nije to bilo po mom guštu. Na kraju lijep gol Lisice. Čestitam svojim igračima'., rekao je Mario Kovačević. A evo što je rekao njegov imenjak s klupe Slaven Belupa,