Klopp u Realu? Španjolci tvrde - ne, ali Nijemca se gura na jednu poziciju

Prema njegovim informacijama, Klopp trenutačno nema namjeru vratiti se svakodnevnom klupskom poslu. Bivši trener Borussije Dortmund i Liverpoola ostaje posvećen ulozi globalnog direktora nogometa u Red Bullovoj grupaciji, a dugoročno ga najviše privlači posao izbornika njemačke reprezentacije.

Real traži novo rješenje

Glavno pitanje za Florentina Péreza i čelne ljude Reala jest tko će na kraju sezone naslijediti Álvara Arbelou. Španjolski mediji već neko vrijeme pišu o promjenama na Santiago Bernabéuu, posebno nakon još jedne sezone koja bi, prema njihovu tumačenju, mogla završiti bez velikog trofeja.

Díaz navodi kako Real u ovom trenutku ne razmatra ozbiljno Kloppovo dovođenje, dijelom i zato što je njemački trener već neko vrijeme izvan klupskog nogometa. Nakon odlaska iz Liverpoola 2024. godine, Klopp je odbio više ponuda elitnih klubova jer je želio odmak od svakodnevnog pritiska koji nosi posao na najvišoj razini.

U više je navrata govorio o iscrpljenosti nakon godina provedenih u vrhunskom klupskom nogometu, a upravo zato ga reprezentativni posao privlači više od povratka u veliki klub.

Mourinho ponovno u igri?

Nakon što je Klopp, prema tim navodima, otpao iz utrke, sve se češće spominje José Mourinho. Portugalski trener već je radio u Realu tri godine, a u španjolskim medijima sve se glasnije nagađa da bi mogao dobiti priliku za povratak.

Josep Pedrerol, voditelj i direktor emisije 'El Chiringuito de Jugones', ranije je tvrdio da su Klopp i Mourinho bili među imenima koja se najviše sviđaju Florentinu Pérezu. Ako Klopp doista više nije opcija, Mourinho bi mogao dobiti dodatnu težinu u toj utrci.

Portugalac navodno ima veliku želju ponovno raditi u Madridu. Smatra se da bi mu povratak u Real mogao biti posljednja velika prilika za povratak na sam vrh europskog nogometa, slično kao što se Carlu Ancelottiju dogodilo 2021. godine.

Klopp gleda prema Njemačkoj

Prema istim izvješćima, Kloppov dugoročni cilj je klupa njemačke reprezentacije. Iako iznimno cijeni Juliana Nagelsmanna, koji s Njemačkim nogometnim savezom ima ugovor do 2028. godine, Klopp se u njemačkoj javnosti često spominje kao prirodni nasljednik ako ta pozicija u budućnosti postane slobodna.

Do tada ostaje u Red Bullu, gdje obavlja funkciju globalnog direktora nogometa. Ta mu uloga omogućuje drukčiji ritam rada, bez svakodnevnog pritiska svlačionice, utakmica i medijskog nadzora kakav nosi posao trenera u klubu poput Real Madrida.

Real zasad šuti

U Valdebebasu zasad ne žele žuriti s odlukama. Iz kluba, prema španjolskim izvorima, ističu da imaju veliko poštovanje prema Álvaru Arbeloi i njegovu radu te da neće objavljivati nikakve odluke dok sezona traje.

Arbeloa se smatra čovjekom kluba, a Real ne želi javnim potezima dodatno destabilizirati momčad. Ipak, jasno je da se iza kulisa već slaže lista kandidata za novu eru na Santiago Bernabéuu.

Klopp, prema najnovijim informacijama, na toj listi više nije ozbiljna opcija.