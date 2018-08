Klopp ne odustaje, već ove zime u Liverpool stiže još jedan hrvatski reprezentativac

Engleski mediji bliski momčadi s Anfielda tvrde kako trener 'redsa' Jürgen Klopp u ljetnom prijelaznom roku nije uspio dovesti samo dva igrača koja je želio. No, već ove zime odlučan je u namjeri da ih angažira, a teren za njihovo dovođenje započeo je pripremati već sada

Liverpool sad izgleda sjajno, Klopp ima praktički dvije podjednako jake momčadi i mirno može 'ratovati' na dvije fronte - u Ligi prvaka i domaćem prvenstvu.

No, engleski mediji bliski Anfieldu navode kako je Klopp žarko želio dovesti još dvojicu igrača, no zbog kratkog prijelaznog roka nije uspio. To ne znači da je - odustao. Dapače, njemački je trener već sad krenuo pripremati teren za njihovo dovođenje.

Prvi na popisu je hrvatski reprezentativac i branič turskog Bešiktaša Domagoj Vida! Klopp je oduševljen njegovim nastupom na SP-u u Rusiji, nije da mu je Vida nepoznat igrač, ali prednost je u tome što se sjajno nadopunjuje i savršeno je uigran s Dejanom Lovrenom! Nagađa se kako bi Bešiktaš Vidu pustio za 15 milijuna eura, ionako mu je svaki novac kojeg dobije za njega čista zarada jer ga je potpisao kao slobodnog igrača!