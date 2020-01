Kiks velikog gazde; mislio je da će ga prodati za 100 milijuna eura, a sada se mora zadovoljiti sitnišem

Predsjednik Tottenhama David Levy poznat je kao sjajan trgovac, jedan od onih koje je praktički nemoguće 'preveslati'. Svi igrači koji su u njegovom mandatu napuštali momčad 'spursa' klubu su donosili milijunsku zaradu. Sve do sada...

Problem? To što je Inter je za danskog veznjaka ponudio samo 10 milijuna eura odštete plus neke bonuse. Tottenham bi želio nešto više 'keša', prva je cijena bila oko 20 milijuna eura, no dojam je da bi 'spursi' na kraju pristali i na 15 milijuna... Jer, bilo kakva zarada je bolja od nikakve, sad je to jasno i Levyju koji čini sve kako bi barem donekle 'pokrpao' nastalu štetu.

Eriksen je u karijeri igrao za Ajax i Tottenham Hotspur u kojem je od 2013. godine, a za Dansku je upisao 94 nastupa i zabio 31 gol.