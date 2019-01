Khabib otkrio koje tri borbe želi prije mirovine; među njima nema McGregora, a zaradio bi bogatstvo

Khabib Nurmagomedov najdominantniji je MMA borac svijeta, a kao takvom baš mu i nije moguće naći prave izazove. Ipak, on sam je iznio tri borbe koje želi odraditi prije nego se jednom odluči na mirovinu. Osim toga, iznio je mišljenje o potencijalnom revanšu protiv Conora McGregora

Ovaj 30-godišnji Dagestanac ima omjer 27-0, koji je u boksu možda i normalan, ali u MMA-u spada u same ekstreme. Kada znamo da je kroz karijeru izgubio tek jednu ili dvije runde, podatak zvuči još impresivnije. Krajem ovog mjeseca čeka ga saslušanje pred atletskom komisijom Nevade, nakon kojeg bi mogli znati nešto više o tome kada će se vratiti borbama. Prije nego dođe do toga, za razgovor su ga uspjeli dobiti autori podcasta 'Submission radio'.

Nama se čini kako njegov menadžer Ali Abdelaziz i trener Javier Mendez gledaju prema revanšu protiv McGregora. Uostalom, to su kroz svoje izjave i otkrili, ne sakrivajući kako financijski dio toga smatraju glavni razlogom zašto žele da do tog meča dođe. Khabib ipak razmišlja malo drugačije.

Zanimljivo je čuti takvo razmišljanje, ali još zanimljive je čuti razmišljanje koga on vidi kao savršenog protivnika.

'Ne mogu razmišljati sada o tome, no zašto to ne bi bio GSP, Tony Ferguson ili Floyd Mayweather. Ukoliko bih se borio protiv ta tri borca, nakon toga bih se mogao umiroviti kao najveći svih vremena', zapravo nije iznenadio svojim odgovorom, a onda je još detaljno objasnio zašto ih želi te što misli o tim borbama:

'GSP je jako veliko ime. Želim protivnika koji će mi biti težak zadatak i koji je malo veći od mene. No, ukoliko ćemo se boriti, to treba biti do 70 kilograma, jer 77 je njegova divizija i svakako bi i ovdje bio veći od mene. On bi bio jako velik izazov za mene, za moju ostavštinu, ali bi borba bila zanimljiva za fanove, osim toga zarada bi također bila dobra. Jedino što ne znam kakvi su njegovi planovi. Jako ga respektiram, po meni je od najveći borac koji se do sada borio u UFC-u. Mayweather je već star, ali je svakako ogromno ime. Ukoliko možemo upecati tako veliku ribu, zašto ne?'