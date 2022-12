Karim Benzema nastavlja s 'paljbom' po Didieru Deschmapsu; njegova objava izazvala brojne komentare

Napadač madridskog Reala, koji je za francusku reprezentaciju odigrao 97 utakmica i pritom postigao 37 pogodaka, nastavlja svoj rat s Didierom Deschampsom, koji ga je tijekom SP-a jednostavno 'prekrižio'. Naime, Beznema je zbog ozljede bedrenog mišića napustio reprezentativni kamp, ali se oporavio brže od očekivanog, no za završnicu turnira nije dobio poziv

Zbog ozljede bedrenog mišića Benzema je otpao iz francuske reprezentacije uoči samog početka SP-a u Katru, gdje je Francuska u sjajnom i dramatičnom finalu poražena od Argentine. No, dok je turnir trajao Benzema se oporavio te se mogao priključiti momčadi tijekom nokaut faze.

Benzema je prije nekoliko dana odlučio 'otpiliti' gotovo sve bivše suigrače iz reprezentacije, a samo su petorica još 'dobrodošla'.

Radi se o Kylianu Mbappéu koji je veliki prijatelj s Benzemom, te Eduardu Camavingi, Raphaelu Varaneu, Aurelienu Tchouaméniju i Marcusu Thuramu.

Kako dani prolaze tako se otkrivaju razni detalji o odlasku Karima Benzeme iz reprezentacije. Tada su mu hladno i surovo priopćili da mora napustiti kamp reprezentacije, a taj je zadatak pao na leđa liječnika reprezentacije.

Deschamps je, kako su naveli francuski mediji, sve samo nijemo promatrao i nije htio reagirati, što je još više potreslo Benzemu.

Iako se jako brzo opravio i imao je mogućnost priključiti se reprezentaciji, to se nije dogodilo. Tijekom turnira Benzema se nije želio izjašnjavati o cijelom slučaju. Učinio je to nakon poraza Francuske u finalu od Argentine, li tada je samo rekao da je on s reprezentacijom gotov. Ipak, iako mnogi vjeruju da bi se vratio ako Zinedine Zidane postane novi izbornik.

Krenuo je tada Benzema u pravi rat s (bivšim izbornikom) Didierom Deschampsom, a ovog je petka objavio još jednu fotografiju s vrlo snažnom porukom Deschampsu.

'Vrlo je važno! Dostupnost', napisao je Benzema, te je izazvao lavinu komentara na svojoj objavi jer su svi odmah shvatili njegovu poruku i kome je upućena.

Jasno je da je poručio Deschampsu da je cijeli svijet znao njegovu želju za povratkom u reprezentaciju, ali o kojoj tadašnji izbornik Deschamps nije htio ni pomisliti.