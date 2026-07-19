Kaos u Belgiji: Hamilton i Russell sudarili se u prvom krugu, Britanac završio utrku

Velika nagrada Belgije imala je dramatičan početak.
Već u prvom krugu sudarili su se Lewis Hamilton i George Russell, a deblji kraj izvukao je vozač Mercedesa, za kojeg je utrka završila praktički prije nego što je pošteno i počela.
Max Verstappen odlično je reagirao na startu te je već na usponu Eau Rouge prestigao Kimija Antonellija. Ipak, Antonelli je jako brzo ponovno preuzeo vodstvo. No najveća drama uslijedila je neposredno nakon Kemmelova pravca.
Hamilton i Russell našli su se u izravnoj borbi za poziciju, nakon čega je došlo do kontakta njihovih bolida. Russell nije mogao nastaviti utrku, dok se Hamilton uspio izvući iz incidenta i ostati na stazi. Zbog sudara je odmah pokazana žuta zastava, a na stazu je izašao sigurnosni automobil.
Usporene snimke potom su pokazale koliko je početak utrke bio kaotičan. Osim sudara Hamiltona i Russella, kontakt su imali i vozači Haasa, dok je Carlos Sainz dobio udarac u stražnji dio bolida.
Neutralizaciju utrke pokušali su iskoristiti Isack Hadjar, Oliver Bearman, Sergio Perez i Valtteri Bottas, koji su odmah otišli u boks. Hadjar se nedugo potom ponovno pojavio kod svojih mehaničara. Mladi Francuz dobio je tvrdu komponentu guma, a sve upućuje na to da će pokušati izgurati ostatak utrke bez još jednog zaustavljanja.
Nakon dramatičnog prvog kruga Velika nagrada Belgije tako je već na samom početku ostala bez Russella, dok je Hamilton nastavio utrku nakon sudara koji će zasigurno izazvati brojne reakcije.