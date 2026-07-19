Kaos u Belgiji: Hamilton i Russell sudarili se u prvom krugu, Britanac završio utrku

Već u prvom krugu sudarili su se Lewis Hamilton i George Russell, a deblji kraj izvukao je vozač Mercedesa, za kojeg je utrka završila praktički prije nego što je pošteno i počela.

Max Verstappen odlično je reagirao na startu te je već na usponu Eau Rouge prestigao Kimija Antonellija. Ipak, Antonelli je jako brzo ponovno preuzeo vodstvo. No najveća drama uslijedila je neposredno nakon Kemmelova pravca.

Hamilton i Russell našli su se u izravnoj borbi za poziciju, nakon čega je došlo do kontakta njihovih bolida. Russell nije mogao nastaviti utrku, dok se Hamilton uspio izvući iz incidenta i ostati na stazi. Zbog sudara je odmah pokazana žuta zastava, a na stazu je izašao sigurnosni automobil.