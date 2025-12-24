riječ o bivšem kolegi

Kalinić o Livaji: Problem sigurno postoji jer nije sretan što je na klupi

M.Š

24.12.2025 u 14:54

Kalinić i Livaja
Kalinić i Livaja Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bivši Hajdukov kapetan Lovre Kalinić trenutačno je bez kluba nakon što je prošle sezone završio svoj mandat na Poljudu.

Sada je Kalinić dao opsežan intervju za Germanijak u kojem se dotaknuo raznih detalja iz svoje karijere. Jedna od tema na koju se osvrnuo jest aktualni status Marka Livaje u Hajduku.

Nema sumnje da je Livaja još uvijek jedan od najboljih igrača lige, no nakon ozljede nije se uspio nametnuti u momčad koja jako dobro kotira bez njega. Golman je ovako prokomentirao situaciju:

'Prvo moram reći, mogu suosjećati s Livajom. Nikola Kalinić je to proživio na svojoj koži, Ivan Perišić isto, a sada i Livaji. Znam da se ne živi od stare slave, ali ipak treba imati malo drugačiji odnos prema Livaji. Postoji poštovanje za sve zasluge kroz četiri godine. Netko iz kluba treba sjesti s njim, popričati i riješiti problem ako postoji. A sigurno postoji, jer Livaja definitivno nije sretan što je na klupi, osjeti se to po njegovom govoru tijela,'

Ipak, Livajin povratak može puno značiti Bijelima, smatra Kalinić: 'Pročitao sam negdje, ako su bez Livaje hajdukovci uspjeli biti na bod uz Dinamo, što će tek biti kada budu imali pravog Livaju. Nadam se da će to završiti u pozitivnom tonu, bez repova, da će situacija 'leći' na svoje mjesto. Jer, po svemu sudeći Hajduk i Dinamo imat će neizvjesnu, pravu 'mrtvu' utrku do kraja. Još će Livaja trebati Hajduku.'

