Kakva forma! Kramarić nastavio sa sjajnim učinkom, pogledajte eurogol za koji je asistirao

Gosti su na poluvremenu vodili 1:0, a ključnu ulogu odigrao je Andrej Kramarić , najbolji strijelac u povijesti Hoffenheima i Hrvat s najviše nastupa u Bundesligi, koji je upisao asistenciju.

Susret nije obilovao prilikama, no Hoffenheim je bio nešto konkretniji, a presudni trenutak stigao je u 44. minuti. Kramarić je, igrajući primio loptu na rubu kaznenog prostora i odložio je za Alexandera Prassa, koji snažnim udarcem pogađa za vodstvo gostiju. Prekrasan gol pogledajte OVDJE.

Za Kramarića je to bio 19. ligaški nastup ove sezone, u kojoj sada ima šest golova i četiri asistencije. U 2026. godinu ušao je u odličnoj formi, a posebno se istaknuo hat-trickom protiv Borussije Mönchengladbach sredinom siječnja.