bundesliga

Kakva forma! Kramarić nastavio sa sjajnim učinkom, pogledajte eurogol za koji je asistirao

M.Š

27.01.2026 u 22:36

Andrej Kramarić Hoffenheim
Andrej Kramarić Hoffenheim Izvor: Profimedia / Autor: osnapix / Steven Mohr / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Werder Bremen i Hoffenheim ovog utorka odigrali su zaostalu utakmicu 16. kola Bundeslige. Gosti su slavili rezultatom 0-2.

Gosti su na poluvremenu vodili 1:0, a ključnu ulogu odigrao je Andrej Kramarić, najbolji strijelac u povijesti Hoffenheima i Hrvat s najviše nastupa u Bundesligi, koji je upisao asistenciju.

vezane vijesti

Susret nije obilovao prilikama, no Hoffenheim je bio nešto konkretniji, a presudni trenutak stigao je u 44. minuti. Kramarić je, igrajući primio loptu na rubu kaznenog prostora i odložio je za Alexandera Prassa, koji snažnim udarcem pogađa za vodstvo gostiju. Prekrasan gol pogledajte OVDJE.

Za Kramarića je to bio 19. ligaški nastup ove sezone, u kojoj sada ima šest golova i četiri asistencije. U 2026. godinu ušao je u odličnoj formi, a posebno se istaknuo hat-trickom protiv Borussije Mönchengladbach sredinom siječnja.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RUKOMETNI EURO

RUKOMETNI EURO

Cijeli svijet bruji o ovoj sudačkoj odluci na Euru: 'Krađa! Nezapamćen skandal'
slovenska legenda

slovenska legenda

Trener njemačkog velikana ekskluzivno za tportal: 'Nemate više Balića, ali...'
ep u rukometu

ep u rukometu

Najveći švedski rukometaš svih vremena zgrožen: Strašno! Mogli su staviti Mickeyja Mousea

najpopularnije

Još vijesti