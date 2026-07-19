Kako je Lionel Messi postao milijarder?

Lionel Messi uoči još jednog finala Svjetskog prvenstva ima novi razlog za slavlje. Forbes je procijenio da bogatstvo argentinske zvijezde sada iznosi 1,1 milijardu dolara, čime je ušao u iznimno uzak krug aktivnih sportaša milijardera.

Uz Messija su tu granicu tijekom aktivne karijere prešli Cristiano Ronaldo, LeBron James i Tiger Woods. Ipak, Argentinac nije postao milijarder zahvaljujući jednom spektakularnom ugovoru. Njegovo je bogatstvo rezultat više od dva desetljeća golemih nogometnih primanja, sponzorskih poslova i ulaganja. Od 11,9 milijuna do rekordnog ugovora Messi se na Forbesovoj listi najplaćenijih nogometaša prvi put pojavio 2008. godine, kada je njegova godišnja zarada procijenjena na 11,9 milijuna dolara. Kako je rasla njegova važnost u Barceloni, tako su rasla i primanja. Ugovor koji je potpisao s katalonskim klubom 2017. godine postao je jedan od najunosnijih u povijesti sporta. Dokumenti koje je poslije objavio španjolski El Mundo pokazali su da je Messi samo tijekom sezone 2017./2018. zaradio približno 177 milijuna dolara. Do odlaska iz Paris Saint-Germaina 2023. godine njegova ukupna zarada od igranja nogometa premašila je 1,2 milijarde dolara prije plaćanja poreza. Više je tijekom karijere na terenu uprihodio jedino Cristiano Ronaldo.

U Saudijskoj Arabiji mogao je zaraditi mnogo više Messi je do milijarde mogao stići i ranije. Prije odlaska u Inter Miami navodno je odbio ponudu iz Saudijske Arabije vrijednu čak 400 milijuna dolara godišnje. Umjesto najvećeg ugovora u povijesti nogometa odabrao je Sjedinjene Američke Države. Njegova zajamčena godišnja plaća u Inter Miamiju iznosi 28,3 milijuna dolara, no osnovni ugovor predstavlja samo dio njegova financijskog paketa. Suvlasnik Inter Miamija Jorge Mas otkrio je da Messi, kada se uračunaju udjeli u prihodima partnera MLS-a poput Applea i Adidasa, godišnje zarađuje između 70 i 80 milijuna dolara. Argentinac ima i mogućnost stjecanja vlasničkog udjela u Inter Miamiju nakon završetka karijere. Vrijednost tog prava značajno je porasla jer je klub prije njegova dolaska bio procijenjen na približno 600 milijuna dolara, a danas vrijedi više nego dvostruko.

Jednako zarađuje na terenu i izvan njega Forbes procjenjuje da će Messi tijekom 2026. godine zaraditi oko 140 milijuna dolara. Polovica tog iznosa dolazi od nogometa, a drugih 70 milijuna od sponzorstava i poslovnih aktivnosti. Temelj njegova komercijalnog carstva dugoročni je ugovor s Adidasom, s kojim surađuje još od početka seniorske karijere. Godine 2017. potpisao je doživotni ugovor s njemačkim proizvođačem sportske opreme. Među njegovim brojnim partnerima su i Mastercard, Lay's, Apple, Pepsi, Konami, Panini i Michelob Ultra. Messi je godinama među najtraženijim sportskim promotorima na svijetu, a njegovu tržišnu vrijednost dodatno je povećalo osvajanje Svjetskog prvenstva 2022. godine. Ukupna zarada tijekom karijere, kada se zbroje primanja na terenu i izvan njega, procjenjuje se na približno 1,8 milijardi dolara. To, naravno, nije isto što i njegovo trenutačno bogatstvo jer se od tog iznosa oduzimaju porezi, troškovi i drugi izdaci. Hoteli, nekretnine i vlastiti brend Messi novac nije držao samo na računima. U Španjolskoj je izgradio veliki portfelj nekretnina, okupljen i kroz investicijsko društvo Edificio Rostower Socimi. Povezan je i s lancem luksuznih hotela MiM Hotels, koji posjeduje objekte na atraktivnim španjolskim lokacijama. Razvija i vlastite modne, prehrambene i ugostiteljske projekte, a s Luisom Suárezom osnovao je urugvajski nogometni klub Deportivo LSM. Upravo je kombinacija gotovine zarađene tijekom karijere, rasta vrijednosti imovine, nekretnina i poslovnih ulaganja bila ključna za prelazak granice od milijardu dolara.