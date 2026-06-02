Evo što o porazu od Belgije misli Luka Vušković, jedini kojem je Dalić dao cijelu utakmicu

BELGIJA SLAVILA 2:0

Evo što o porazu od Belgije misli Luka Vušković, jedini kojem je Dalić dao cijelu utakmicu

Luka Vušković (desno)
Luka Vušković (desno) Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
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Nogometne reprezentacije Hrvatske i Belgije su tijekom priprema za skorašnje Svjetsko prvenstvo odigrale na Rujevici prijateljsku utakmicu, a gosti su slavili 2:0 (1:0).

Po jedan pogodak u svakom je poluvremenu postigla Belgija za pobjedu u Rijeci. U 38. minuti je prvi gol na ogledu postigao Youri Tielemans, dok je sve zaključeno kada je u 90'+6. Romelu Lukaku bio strijelac za konačnih 2:0.

Iako je Hrvatska izgubila, poraz nije poljuljao samopouzdanje među Vatrenima, jer ipak je riječ o prijateljskoj utakmici, protiv jedne od najboljih reprezentacija Europe. A i nije da Hrvatska nije ništa pokazala.

Pa čak i kada je izbornik promijenio gotovo kompletnu momčad. Jedini koji je na terenu bio od prve do zadnje sekunde jest 19-godišnji Luka Vušković.

Sigurno nije bilo naša najbolja utakmica, ali imali smo i mi dosta dobrih stvari u igri. Na lošima ćemo učiti. Idemo dalje, pripremiti se za Sloveniju.

Dobrim igrama izborili ste se za početnu postavu. kakvo je vama to sve skupa djelovalo, u za Hrvatsku, relativno novoj formaciji?

Meni je iznimno drago što izbornik vjeruje u mene. I potrudit ću se to opravdati. Imam još prostora za učiti, učit ćemo. I Bit ćemo još bolji.

Novi ispit imate u nedjelju, protiv Slovenije?

Naravno, dobra reprezentacija. dati ćemo sve od sebe, da se još bolje posložimo za Svjetsko prvenstvo.

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