Jose Mourinho: Ako moram izgovoriti jedno ime koje znači pobjedu, onda je to Jürgen

Portugalski nogometni stručnjak Jose Mourinho odao je počast kolegi njemačkom treneru Jürgenu Kloppu nakon sinoćnjeg senzacionalnog preokreta protiv Barcelone i plasmana u finale Lige prvaka, priznavši da se ne bi kladio na klub s Anfileda.

'Nisam očekivao ovakav preokret. Rekao sam da ništa nije nemoguće i ako postoje izgledi za preokret onda je to Anfield. Ako moram izgovoriti jedno ime koje znači pobjedu, onda je to Jürgen,' pohvalio je Mourinho Kloppa, priznavši kako se ne bi kladio da će Liverpool eliminirati Barcelonu.

Portugalski trener smatra da je Klopp zaslužio ovakav uspjeh jer radi odličan posao sa 'redsima'.

'Sve je to do Kloppa, momčad je njegov odraz, on nikada ne odustaje, ima borilački duh i svaki igrač tako razmišlja. Nije plakao ni kada su mu nedostajali važni igrači, a neki bi to napravili,' dodao je Mourinho.