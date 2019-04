Još jedna vrata zatvorena za Josea Mourinha: Može li on uopće više naći novi klub?

Sportski direktor Lyona Luis Campos ne vidi Josea Mourinha kao budućeg trenera svog kluba, a najveći problem za Portugalca je ogromna plaća koju očekuje od svakog poslodavca, ali malo ih je danas za njega toliko spremno platiti...

Bila je to još jedna neslavna epizoda u Mourinhovoj trenerskoj karijeri koji nikako da se vrati na šampionske staze kao u doba dok je u mlađim danima trenirao Porto ili Inter te osvajao Lige prvaka.

Prošlo je gotovo pola godine, a Jose je i dalje bez posla, no pojavile su se glasine da bi mogao preuzeti posrnuli Lyon koji se muči u francuskom prvenstvu i ugrožava svoju poziciju na ljestvici koja ga trenutno vodi u Ligu prvaka.

Ipak, taj je scenarij brzo otklonjen od samog kluba.

'On je svugdje pobjeđivao, a Lyon je možda veliki klub, no on cilja na još veći i vrlo je skup,' objasnio je sportski direktor Luis Campos.

Ogromna godišnja plaća koju Mourinho zahtijeva, veća od 25 milijuna eura ono je što mu onemogućuje da pronađe novi posao. Bogati klubovi koji bi ga mogli platiti više ne vjeruju da pravi razliku na terenu, a oni koji bi bili voljni zaposliti ga nemaju budžet za tako skupocjenog stratega.

U takvoj situaciji čini se da Jose neće još dugo naći novog poslodavca, osim ako ne pregrize ponos i ne ode raditi na Daleki Istok. No, dok god mu je menadžer svemogući superagent Jorge Mendes, uvijek postoji mogućnost da Mourinho iznenada ustane iz pepela i preuzme neku od skupocjenih momčadi s kakvima najviše voli raditi...