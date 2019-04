Napokon dignut glas protiv besmislene prakse Uefe u Ligi prvaka: U ManUtdu ne mogu vjerovati...

Ole Gunnar Solskjaer ne može shvatiti zašto Manchester United protiv Barcelone nakon dvoboja prošle srijede mora uzvrat igrati u utorak, dok Liverpool, Manchester City i Tottenham dobivaju dva dana više za rekuperaciju...

Naime, prošlog tjedna Manchester United i Barcelona igrali su u srijedu, kao i Ajax s Juventusom, dok će sljedećeg tjedna uzvrate igrati u utorak. S druge strane, City i Tottenham te Porto i Liverpool nakon dvoboja u utorak dobivaju dva dana više za rekuperaciju i ponovo izlaze na travnjak u srijedu.

To je već ustaljena praksa Uefe, a vjerojatno ima veze s tim što ponekad različitim televizijama prodaje skupocjena prava za samo jedan dan, utorak ili srijedu pa da bi svi dobili ravnopravan broj jakih utakmica, radi se ovakav kompromis.

No, kad postoji razmak od dva tjedna između dva nokaut susreta, to se još može tolerirati, ali u četvrtfinalu i polufinalu Lige prvaka to neće biti slučaj i trener Manchester Uniteda odlučio je dići glas.

'Ne razumijem zašto moramo igrati u srijedu pa u utorak, dok druga dva para igraju nakon utorka u srijedu,' naglasio je Ole Gunnar Solskjaer uoči novog obračuna s Barcelonom i zaključio:

'Definitivno bi to trebalo promijeniti. Neka mi netko objasni zašto to mora biti tako.'

Objašnjenje je naravno u televizijskim pravima, ali onda bi trebalo napraviti drukčiji raspored susreta i duži razmak između dvije nokaut utakmice...