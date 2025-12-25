Jedna od najvećih svjetskih zvijezda mijenja Dominika Livakovića

Livaković u Gironi nije dobio ni minute, a trener Michel cijelo je vrijeme bezrezervno vjerovao argentinskom vrataru Paulu Gazzanigi. Kako se situacija nije promijenila ni nakon nekoliko mjeseci, hrvatski reprezentativac odlučio je prekinuti epizodu koja je ostala bez natjecateljskog traga.

Povratkom u Fenerbahče Livaković ponovno preuzima kontrolu nad svojom karijerom, a njegova dugoročna želja ostaje povratak u Dinamo Zagreb. Takav rasplet u budućnosti ne bi predstavljao iznenađenje, iako zasad nema službene potvrde o konkretnim potezima.

U međuvremenu, Girona već traži novo rješenje na vratima. U španjolskim i europskim medijima pojavila se mogućnost dolaska Marc-Andre ter Stegena, koji je izgubio status prvog vratara u Barceloni. Njemački reprezentativac razmatra opciju posudbe kako bi osigurao kontinuitet nastupa uoči Svjetskog prvenstva.

Ter Stegen je dugogodišnji član Barcelone i za katalonski je klub odigrao više od 400 utakmica, no ove sezone ostao je u drugom planu nakon dolaska Joana Garcíje, što je dodatno zakompliciralo njegov status. Girona se spominje kao jedna od mogućih destinacija, iako bi takav dolazak otvorio pitanje uloge Gazzanige, kojem Michel zasad i dalje vjeruje.

Za Livakovića time završava kratka i neuspješna epizoda u La Ligi. Iako se u Španjolskoj nije nametnuo, povratkom u Fenerbahče ostaje u ozbiljnom natjecateljskom okruženju, s jasnim ciljem da se vrati u Dinamo i bude spreman za SP na ljeto.