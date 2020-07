Jedan od najvećih teškaša MMA sporta, Alistair Overeem, došao se pokloniti hrvatskoj legendi Branku Cikatiću, a njegove riječi dirnut će sve

Prije nešto manje od četiri mjeseca, nakon duge i teške bolesti, u svom je solinskom domu preminuo najveći hrvatski borac, i osvajač prvog K-1 turnira, Branko Cikatić. No, legenda je bio, legenda je i ostao, a to potvrđuju i fotografije s njegova groba, kamo su mu počast došli odati Alistair Overeem i Thom Harinck

A Thom Harinck je itekako veliko trenersko ime u borilačkom sportu. No, preko Branka zavolio je i Hrvatsku te si je u Kaštel Sućurcu kupio kuću, kamo je stigao ovog vikenda.

'Da, stigao je Alistair u Split i odmah nam se javio. Jer iako je između njega i mog Branka bila velika razlika u godinama (op.a. 26 godina, Branko je rođen 1954., a Alistair 1980.), vezalo ih je pravo prijateljstvo. Upoznali su se tijekom brojnih K-1 turnira, a često su znali i pričati. Iskreno, je li mu Branko davao kakav savjet, nisam nikad pitala, no znam kada god bi dolazio u Hrvatsku, ali bilo je to često, uvijek su bili na ručku i dugo razgovarali. Alistairov stric ima kuću u Zadru, tako da je on još od najmanjih nogu dolazio u Hrvatsku', rekla je za tportal supruga pokojnog Branka, Ivana Cikatić, dirnuta velikom pažnjom jednog od najvećih boraca MMA-a.

Inače, uz Overeema, na groblju u Solinu bila je nizozemska TV ekipa, koja snima dokumentarni film o kick-boksu, pa će tijekom boravka u Hrvatskoj doznati mnoštvo zanimljivih detalja.