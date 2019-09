Jedan od najvećih europskih trenera otkrio nam je nepoznat detalj o Toniju Kukoču: Ne znam što se dogodilo...

Legendarni Španjolac Alejandro Aíto García Reneses, strateg njemačke Albe, jedan je od najvećih trenerskih imena koji je posjetio jug Hrvatske na dosadašnjih šest izdanja pripremnog košarkaškog turnira Zadar Basketball Tournament. Za tportal prisjetio se nekoliko anegdota, ali i legendarnih hrvatskih košarkaša

'Krešimir Ćosić i ja puno smo razgovarali o košarci i družili se nakon što je prestao igrati, volio sam ga, a znam da je i on volio i cijenio mene. Često mi je znao govoriti o Zadru i njihovim uspjesima s klubom, a puno godina nakon što nas je Krešo napustio eto me napokon u njegovu gradu i vodim momčad u dvorani koja nosi njegovo ime. Za mene je to nešto posebno jer izuzetno cijenim Hrvate. Vi ste za mene prava košarkaška zemlja iako znam da je kod vas nogomet popularniji. Ali to što je Krešo u svoje vrijeme radio kao igrač je bilo nevjerojatno za centra od 212 cm, još danas pamtim njegove driblinge od koša do koša i luda dodavanja. Bio je puno, puno godina ispred svog vremena', kazao je za tportal. Aito koji je u svojoj bogatoj karijeri kao golobrade klince u prvoligašku košarku, iako se to tada činilo kao velik rizik, uključio igrače kao što su Pau Gasol, Kristaps Porzingis i mnogi drugi. Kao i Ćosić bi je čovjek s vizijom i uvijek ispred svog vremena. Ali isto tako, kako nam je rekao, nikada neće prežaliti što Barcelona nije uspjela dovesti 1991. Tonija Kukoča iako je sve bilo dogovoreno. Na njemu je gradio koncepciju i godina, dok ga je pratio, s njim je želio promijeniti košarku jer bi mu povjerio poziciju playmakera što je u to vrijeme bilo nezamislivo za igrača visokog 211 cm.

'Ljudi s ovih prostora, pogotovo Hrvatske i Srbije, su jednostavno stvoreni za košarku. Pa od kada sam ja u košarci, a to je jako dugo jer sam trener postao početkom 70-ih godina, nemoguće je nabrojati sve vrhunske igrače s ovih prostora. Eto, Hrvatska ima i nekoliko igrača u Kući slavnih kao što su Krešo Ćosić, Dražen Petrović i Dino Rađa. Sljedeći je naravno moj omiljeni igrač Toni Kukoč!'

Na pitanje koja ga sjećanja vežu za hrvatske igrače kada je krajem 80-ih i početkom 90-ih godina vodio Barcelonu prisjetio se dvije momčad zbog kojih nije mirno spavao, Cibone i Jugoplastike:

'Dražen je mogao raditi stvari koje drugi igrači nisu mogli i gotovo je sam vukao momčad. Kao trener mogu reći da ga je bilo gotovo nemoguće zaustaviti, jako je teško bilo pripremiti obranu za njega jer je postizao koš kada je želio. Uostalom kasnije se dokazao i u NBA ligi gdje je bio jedan od najboljih bekova. No, meni se uvijek više sviđao Toni Kukoč jer mogao je igrati svih pet pozicija, a takvih igrača nije bilo puno u svijetu svih ovih godina. Imao je sposobnost raditi puno stvari na terenu, a koliko je dobar govori podatak da je bio NBA prvak s Chicagom u kojem je igrao Michael Jordan gdje je bio jako važan igrač treneru Philu Jacksonu. Toni je bio pravi timski igrač koji je radio razliku na terenu. Bio je igrač kojeg su suigrači obožavali i koji se nije zamarao brojem koševa. Igrač kakav se rađa jednom u 100 godina.'