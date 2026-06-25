Jedan kladioničar je sinoć uplatio 1.1 milijun dolara na utakmicu SP-a. Nećete vjerovati na što se kladio

sp 2026.

Jedan kladioničar je sinoć uplatio 1.1 milijun dolara na utakmicu SP-a. Nećete vjerovati na što se kladio

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 25.06.2026 21:40
  • Objavljeno 25.06.2026 u 21:40
Vinicius Junior
Vinicius Junior Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Brazil je noćas u 3. kolu skupine B SP-a pobijedio Škotsku 3:0.

Brazil je tako potvrdio prvo mjesto u skupini i donio veliko veselje svojim igračima, a vjerojatno i milijunima igrača kladionice koji su se kladili na pobjedu velikog favorita.

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No, jedan kladioničar je na tu utakmicu uložio čak 1.1 milijun dolara iako oklada koju je odigrao nije imala baš nikakve veze sa samom utakmicom.

On je na platformi Polymarket uplatio 1,101,141.67 kanadskih dolara (oko 775.000 američkih dolara) na to da izvanzemaljci neće nikoga oteti na utakmici Škotske i Brazila.

Ta oklada donijela mu je zaradu od samo 1169.39 dolara. Riskirao je jako puno, ali šansa da mu oklada bude gubitna bila je zaista jako mala...

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