Jedan kladioničar je sinoć uplatio 1.1 milijun dolara na utakmicu SP-a. Nećete vjerovati na što se kladio

Brazil je tako potvrdio prvo mjesto u skupini i donio veliko veselje svojim igračima, a vjerojatno i milijunima igrača kladionice koji su se kladili na pobjedu velikog favorita.

No, jedan kladioničar je na tu utakmicu uložio čak 1.1 milijun dolara iako oklada koju je odigrao nije imala baš nikakve veze sa samom utakmicom.

On je na platformi Polymarket uplatio 1,101,141.67 kanadskih dolara (oko 775.000 američkih dolara) na to da izvanzemaljci neće nikoga oteti na utakmici Škotske i Brazila.