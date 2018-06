Japanci i Senegalci remizirali uoči odluke u zadnjem kolu

Japanci i Senegalci zabili su svaki po dva gola za remi u vrlo zanimljivoj utakmici. Obje momčadi imaju po četiri boda, a u ovoj grupi je još sve otvoreno...

JAPAN - SENEGAL 2:2 (Inui 34', Honda 78'/ Mane 11', Wague 71')

Japan i Senegal odigrali su zanimljivu utakmicu koja je završila remijem. U uzbudljivoj utakmici Senegal je dva puta vodio, ali igrači Japana pokazali su karakter i na kraju su izvukli remi, a s obzirom na prigode u drugom poluvremenu mogli su i slaviti.

Senegal je poveo u 11. minuti i to zahvaljujući greškama japanskih nogometaša. Nakon ubačaja s desne strane prvo je pogriješio branič Hiroki Sakai, čiji je pokušaj čišćenja glavom bio loš, a potom je loše intervenirao i vratar Kawashima, pa je Sadio Mane iz blizine ugurao loptu u mrežu. Nakon primljenog gola Japanci su bolje zaigrali i zasluženo su izjednačili u 34. minuti. Dugu loptu u 16-erac odlično je uštopao Nagatomo, a Takashi Inui je sa 13 metara iskosa dobro plasiranim udarcem pogodio za 1-1. Do kraja prvog poluvremena vidjeli smo još jednu prigodu, i to za Senegal. Badou Ndiaye je u 39. minuti odlično uposlio Nianga u kaznenom prostoru, ali je njegov udarac obranio Kawashima.

U nastavku Japan je bolje krenuo i prvi dolazi do prigoda. U 60. minuti Shibasaki je odlično ubacio na peterac za Osaku, koji je donio pobjedu protiv Kolumbije, ali ovaj puta je neometan promašio loptu. Strijelac izjednačujućeg gola za Japan Takashi Inui u 64. minuti opet pokušava plasiranom loptom, no njegov udarac sa 15 metara iskosa zaustavlja greda. Neiskorištene prilike Japancima su se osvetile u 71. minuti. Sabaly je ubacio po zemlji na drugu stativu, a Moussa Wague zabija za vodstvo Senegala 2-1. No, Japance to nije pokolebalo. U 75. minuti, nakon kornera, Osako puca sa sedam metara, ali u senegalski blok. A u 78. Japan ponovno dolazi do izjednačenja, a strijelac je 32-godišnji Keisuke Honda, koji je u igru ušao šest minuta ranije. Velike zasluge za pogodak idu vrataru Senegala, koji je nakon ubačaja u 16-erac otišao u prazno, a Inui je povratnom loptom sa korner-linije uposlio Hondu koji ju je pospremio u mrežu, zabivši tako 39. gol u reprezentativnom dresu.

Japan i Senegal sada imaju po četiri boda i istu gol-razliku (4-3), dok su Poljska i Kolumbija bez bodova, a oni se sastaju u drugom susretu H skupine u 20 sati u Kazanju.

JAPAN - SENEGAL 2-2

JAPAN: Kawashima, Nagatomo, Shoji, Yoshida, Sakai, Shibasaki, Hasebe, Inui (Usami, 87), Kagawa (Honda, 72), Haraguchi (Okazaki, 75), Osako.

SENEGAL: Khadim Ndiaye, Sabaly, Koulibaly, Sane, Wague, Idrissa Gueye, Alfred Ndiaye (Kouyaté, 65), Badou Ndiaye (N'Doye, 81), Sarr, Niang (Mame Diouf, 86), Sadio Mané.

STRIJELCI: 0-1 Sadio Mane (11), 1-1 Takashi Inui (34), 1-2 Moussa Wague (71), 2-2 Keisuke Honda (78).

SUDAC: Gianluca Rocchi (Ita)

STADION: Jekaterinburg Arena

GLEDATELJA: 32.000