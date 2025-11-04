CHAMPIONSHIP

Jakirović u posljednjim minutama doživio prvi poraz nakon više od mjesec dana

N.M.

04.11.2025 u 22:39

Sergej Jakirović
Sergej Jakirović Izvor: Profimedia / Autor: Focus Images / ddp USA / Profimedia
Bionic
Reading

Hull City je u 14. kolu Championshipa na gostovanju kod Derby Countyja poražen s 1:2.

Nakon sjajne forme u proteklih šest utakmica (četiri pobjede i dva neriješena), momčad Sergeja Jakirovića je u posljednjim minutama pokleknula na zahtjevnom gostovanju.

vezane vijesti

Derby County je poveo u 27. minuti golom Carltona Morrisa. S tim rezultatom se i otišlo na predah. U nastavku je Hull zaigrao puno bolje te je u 50. minuti izjednačio preko mladog Joela Ndale.

Činilo se da će susret završiti bez pobjednika, ali je Derby u 83. minuti stigao do pobjede. Nakon lijepe akcije pobjednički pogodak postigao je Lars-Jorgen Salvesen.

Ovim porazom, Hull je ostao na 22 boda te trenutačno drži osmo mjesto. Derby je pak, s ovom pobjedom stigao do 20 bodova i skočio na 12. mjesto.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
LOŠ DAN U UREDU

LOŠ DAN U UREDU

Još jedna katastrofalna noć za hrvatskog reprezentativca u Ligi prvaka
UZBUDLJIVI DVOBOJI

UZBUDLJIVI DVOBOJI

Liverpool na Anfieldu svladao Real, Bayern 'preživio' drugo poluvrijeme i dobio PSG
NEPROMIŠLJENO

NEPROMIŠLJENO

Pogledajte krvnički start zvijezde Bayerna nad Hakimijem: Zaradio je crveni karton

najpopularnije

Još vijesti