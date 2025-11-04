Jakirović u posljednjim minutama doživio prvi poraz nakon više od mjesec dana

Nakon sjajne forme u proteklih šest utakmica (četiri pobjede i dva neriješena), momčad Sergeja Jakirovića je u posljednjim minutama pokleknula na zahtjevnom gostovanju.

Derby County je poveo u 27. minuti golom Carltona Morrisa. S tim rezultatom se i otišlo na predah. U nastavku je Hull zaigrao puno bolje te je u 50. minuti izjednačio preko mladog Joela Ndale.

Činilo se da će susret završiti bez pobjednika, ali je Derby u 83. minuti stigao do pobjede. Nakon lijepe akcije pobjednički pogodak postigao je Lars-Jorgen Salvesen.

Ovim porazom, Hull je ostao na 22 boda te trenutačno drži osmo mjesto. Derby je pak, s ovom pobjedom stigao do 20 bodova i skočio na 12. mjesto.