Iznenađujuća vijest; Vukovar vratio posuđenog igrača Dinamu?!

Sponzor rubrike
Mladi Dinamov stoper, 21-godišnji Moreno Živković, nakon što u prvom dijelu sezone nije odigrao ni minute u najjačem sastavu Modrih, otišao je na posudbu u Vukovar 1991
Živković je za momčad Silvija Čabraje odigrao utakmicu protiv Lokomotive, dok ga za današnji ogled protiv Dinama nije bilo u zapisniku.
Zašto? Jer je u ugovoru o posudbi pisalo da Živković ne smije igrati protiv matičnog kluba. Ta je klauzula ugrađena prilikom dogovora o dolasku igrača.
No, tijekom večeri osvanula je vijest da je suradnja o posudbi - ekspresno prekinuta.