Iznenađujuća vijest; Vukovar vratio posuđenog igrača Dinamu?!

S.Š.

02.02.2026 u 21:53

Moreno Živković
Moreno Živković Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Mladi Dinamov stoper, 21-godišnji Moreno Živković, nakon što u prvom dijelu sezone nije odigrao ni minute u najjačem sastavu Modrih, otišao je na posudbu u Vukovar 1991

Živković je za momčad Silvija Čabraje odigrao utakmicu protiv Lokomotive, dok ga za današnji ogled protiv Dinama nije bilo u zapisniku.

Zašto? Jer je u ugovoru o posudbi pisalo da Živković ne smije igrati protiv matičnog kluba. Ta je klauzula ugrađena prilikom dogovora o dolasku igrača.

No, tijekom večeri osvanula je vijest da je suradnja o posudbi - ekspresno prekinuta.

