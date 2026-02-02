Iznenađujuća vijest; Vukovar vratio posuđenog igrača Dinamu?!

Živković je za momčad Silvija Čabraje odigrao utakmicu protiv Lokomotive, dok ga za današnji ogled protiv Dinama nije bilo u zapisniku.

Zašto? Jer je u ugovoru o posudbi pisalo da Živković ne smije igrati protiv matičnog kluba. Ta je klauzula ugrađena prilikom dogovora o dolasku igrača.

No, tijekom večeri osvanula je vijest da je suradnja o posudbi - ekspresno prekinuta.